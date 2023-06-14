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Новий удар від Гааги для Путіна: суд почав розслідування підриву Каховської ГЕС

Андрій Ганчук
14 червня 2023, 18:45 оновлено 14 червня, 19:11
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Крім Путіна, суд у Гаазі за мотивами підриву Каховської ГЕС розглядає можливість притягнути до відповідальності силовиків країни-агресора Росії.
Путін, Гаага
Путін стане фігурантом Гаазького трибуналу в рамках справи про підрив Каховської ГЕС - адвокат / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі запустив розслідування підриву дамби Каховської гідроелектростанції, в рамках якого главі Кремля Володимиру Путіну можуть висунути нові звинувачення. Крім Путіна, у справі можуть фігурувати і російські силовики. Прокурори розслідуватимуть цю справу як напад на цивільну інфраструктуру України, який призвів до людських жертв і завдав колосальної шкоди навколишньому середовищу. Про це заявив адвокат Скотт Мартін.

В інтерв'ю виданню Верстка адвокат, який співпрацює з МКС, розповів про те, що суд у Гаазі вже розслідує справу про підрив Каховської ГЕС. Представники МКС вже прибули до Херсонської області.

За його словами, справу збираються розслідувати як напад на цивільну інфраструктуру України, який спричинив людські жертви і завдав масштабної шкоди навколишньому середовищу.

В рамках провадження Путіну можуть висунути ще одне звинувачення. Також розглядається можливість притягнення до відповідальності глав Міноборони, військової розвідки, ФСБ, старших командирів на місцях та інших відповідальних за вчинення злочинів проти десятків тисяч цивільних осіб.

Як вважає Мартін, можливо, суд так і не відбудеться, якщо обвинувачених не доставлять до Гааги. Однак ордери на арешт можуть ускладнити роботу російських чиновників. Вони отримуватимуть нові звинувачення за злочини проти України.

Росія підірвала Каховську ГЕС

Окупаційний війська Росії 6 червня підірвали Каховську гідроелектростанцію.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, вибух стався приблизно о 2:30 ночі.

Директор Кремля Володимир Путін публічно визнав, що окупантам РФ вигідно було здійснити підрив Каховської ГЕС.

За словами Путіна, російським загарбникам вдалося зупинити контрнаступ ЗСУ в районах, де відбулося затоплення.

У Мережі з'явилося повідомлення 205-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ агресора Росії, в якому мова йде про те, що окупанти вже попереджали про свої наміри підірвати Каховську ГЕС. Водночас вони визнали, що навіть незважаючи на такі дії, росіяни втратять значну частину захоплених територій.

Дивіться відео про те, що зміниться після підриву агресором Росією Каховської ГЕС:

Інші новини:

Володимир Путін Гаазький суд війна Росії та України Каховська ГЕС
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