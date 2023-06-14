"Трохи прорахувалися": в РФ несподівано зізналися, що підірвали дамбу Каховської ГЕС

Загарбники раптово зізналися у скоєному і сказали, що так намагалися зупинити контрнаступ ЗСУ, але тепер можуть втратити значну частину окупованих територій.

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Окупанти несподівано зізналися, що підірвали Каховську ГЕС/ колаж: Главред, фото: скрін, Міноборони РФ

У російській окупаційній армії визнали, що це саме вони підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, і назвали причину – щоб зірвати контрнаступ українських військових.

Відповідне повідомлення з’явилося у Telegram-каналі 205-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ країни-агресорки Росії. За деякими даними, російські загарбники із саме цієї бригади здійснили підрив дамби, що спричинило масштабне затоплення та загибель людей і тварин на півдні України.

Тепер у цій російській бригаді зізналися у скоєному і кажуть, нібито таким чином намагалися зупинити український контрнаступ. Але при цьому вони визнають, що "трохи прорахувалися", і наслідки підриву дамби, мовляв, "скоро призведуть до значних втрат територій" країною-агресоркою РФ.

"Безперечно, підрив дамби це екологічна катастрофа, яка в тому числі не пройде повз Росію. Загроза масштабного наступу противника була дуже великою, і Херсонський напрямок мав відіграти важливу роль у цьому наступі. Як я писав ще в листопаді, у такому разі підрив неминучий. Але... Ми трохи прорахувалися, і наслідки такої неконтрольованої дії вже скоро призведуть до значних втрат територій", – йдеться у повідомленні російської 205-ї бригади.

Окупанти несподівано зізналися, що підірвали Каховську ГЕС/ скрін

Що відомо про 205-у окрему мотострілецьку бригаду ЗС РФ

205-та окрема мотострілецька козача бригада (205 ОМСБр, в/ч 74814) – це мотострілецьке з'єднання Сухопутних військ РФ, яке входить до складу 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Пункт постійної дислокації – місто Будьонновськ Ставропольського краю, пише Вікіпедія.

Хто підірвав дамбу Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Уже відомо про загиблих і велику кількість зниклих безвісти після підриву дамби ГЕС.

Після цього представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Радника глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Каховську ГЕС, ймовірно, підірвав 1-ий батальйон 205 мотострілецької бригади з міста Будьонівськ Ставропольського краю. Він нагадав, що ще у жовтні 2022 року на сторінці формування з'явилася інформація з посиланням на "план операції" про мінування дамби і підрив її в разі просування ЗСУ.

13 червня російський диктатор Володимир Путін проговорився, чому РФ було вигідно підірвати дамбу Каховської ГЕС. Він визнав, що підрив дамби ГЕС і масштабне затоплення, яке стало його наслідком, зірвали контрнаступ українських військових на півдні.

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