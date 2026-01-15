'Найгірший сценарій': прогноз масового виїзду киян з міста через 'блекаут'

Людям необхідно говорити правду і заздалегідь попереджати про ймовірність найгіршого сценарію, вважає Олександр Сергієнко.

Киянам попередили про можливість погіршення ситуації / колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливе із заяв Сергієнка:

У Києві не виключений найгірший сценарій з відключеннями

Люди, які мають можливість, можуть виїхати з Києва

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко прокоментував заяви мера Києва Віталія Кличка про те, що киян закликають виїжджати з міста через критичну ситуацію в результаті обстрілів РФ.

"По-перше, Кличко озвучував найгірший сценарій. Якщо відбудеться повний блекаут — без води, тепла та електрики, — то єдиний реальний спосіб убезпечити себе дійсно полягає у виїзді з Києва", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим експерт також говорить про те, що про подібний сценарій раніше попереджали багато експертів.

"І Кличко, на мою думку, правильно зробив, що про це попередив: якщо у вас є можливість, а ситуація непередбачувана, то ви можете виїхати. Зрозуміло, що не всі мають таку можливість: люди працюють у Києві, не мають родичів у селах або містах-супутниках", - зазначив він.

На його думку, людям необхідно говорити правду і заздалегідь попереджати про ймовірність найгіршого сценарію.

"Але в будь-якому випадку це краще, ніж запевняти, що "все буде добре", що у нас обов'язково буде світло, вода, газ і опалення. Якщо така можливість є — це один з варіантів. А остаточне рішення завжди залишається за людьми", — додав Сергієнко.

Генерація в Україні: де найменше відключень

Житомир опинився серед міст з мінімальними відключеннями світла в країні завдяки розвитку власної генерації та заходам з енергозбереження. Реалізовані муніципальні проєкти знизили залежність міста від загальної енергомережі, повідомив у Facebook військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко.

Відключення в Києві: новини за темою

Раніше мешканців Києва закликали виїжджати з міста після обстрілу РФ. Кличко підкреслив, що на даний момент саме сьогоднішня атака росіян на столицю завдала найбільшої шкоди об'єктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Як писав Главред, в КМДА зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означає тривалу відсутність тепла.

