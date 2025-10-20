Хотіли відродити СРСР в Україні: СБУ викрила мережу неокомуністів

Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено смартфони та комп'ютерну техніку, яку вони використовували для поширення кремлівської пропаганди.

Фігуранти діяли під кураторством викладача із Санкт-Петербурга

Фігуранти очікували повної окупації України

Служба безпеки і Національна поліція зірвали спробу РФ дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні за рахунок створення неокомуністичних осередків у восьми областях країни. Про це повідомила СБУ.

За результатами комплексних заходів, виявлено вісьмох пособників росіян у Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Завдання фігурантів полягало в тому, щоб створити осередки прихильників Радянського Союзу у своїх областях і згодом використати це ядро для розхитування ситуації на місцях.

Встановлено, що вони діяли під кураторством викладача кафедри військово-морської академії із Санкт-Петербурга.

Фігуранти створили власні канали в Телеграмі та ТікТоці, через які шукали однодумців вступити до так званого "оргкомітету УРСР".

Також за допомогою онлайн-платформ їхні адміністратори поширювали радянську символіку, агітували до створення партійних "осередків" і закликали ігнорувати українське законодавство.

За даними слідства, фігуранти виявилися ідеологічними прихильниками рашизму, які очікували повної окупації України.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної ситуації всередині нашої держави.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено смартфони та комп'ютерну техніку, яку вони використовували для поширення кремлівської пропаганди.

На підставі вилучених доказів восьми організаторам ворожого підпілля повідомлено про підозру:

публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, вчинені організованою групою з використанням засобів масової інформації);

виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв Главред, 26 вересня СБУ викрили і затримали російського агента ФСБ, який намагався знеструмити Київ. IT-фахівець енергокомпанії "Укренерго" наводив російські дрони. Також агент мав "злити" окупантам координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної системи України.

Також у Львівській області затримано майора Повітряних сил ЗСУ, який співпрацював із російською спецслужбою. Він передавав ворогу інформацію про українську військову авіацію.

Окрім цього СБУ затримала 41-річного жителя Києва, якого росіяни завербували через соцмережу "ВКонтакте". Чоловік збирав координати українських систем ППО та мобільних вогневих груп столиці, щоб передати їх ворогу для подальших ударів.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

