Намагався знеструмити Київ: в "Укренерго" виявили "крота" ФСБ

IT-фахівець енергокомпанії наводив російські дрони, щоб знеструмити Київ.

В "Укренерго" виявили "крота" ФСБ / колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

У Київській області викрито і затримано "крота" російської ФСБ, який працював в "Укренерго". Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора в п'ятницю, 26 вересня.

"Агент отримував завдання від ФСБ через свого родича, який раніше очолював в Україні одну із заборонених прокремлівських партій, а зараз співпрацює з російською спецслужбою на лівобережжі Херсонщини. У вересні 2022 року цей родич отримав від слідчих Служби безпеки заочну підозру в державній зраді", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначено, що IT-фахівець енергокомпанії наводив російські дрони, щоб знеструмити Київ, і мав "злити" окупантам координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії. Йдеться про технологічні сховища спеціалізованих даних, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної системи України.

Також ворог сподівався отримати від "крота" геолокації газотурбінних генераторів, які встановили для альтернативного енергопостачання киян у разі пошкодження ра**истами столичних електропідстанцій.

Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента, задокументували його злочини та затримали. Під час обшуків вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Чиновнику енергокомпанії повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Успішні операції СБУ - новини України

Як повідомляв Главред, у Львівській області затримано майора Повітряних сил ЗСУ, який співпрацював із російською спецслужбою. Він передавав ворогові інформацію про українську військову авіацію.

Також 9 червня СБУ затримала 41-річного жителя Києва, якого росіяни завербували через соцмережу "ВКонтакте". Чоловік збирав координати українських систем ППО та мобільних вогневих груп столиці, щоб передати їх ворогу для подальших ударів.

Крім цього, СБУ викрила агентурно-диверсійну мережу ФСБ, яка готувала замах на журналіста Дмитра Гордона. У межах спецоперації затримано чотири бойові групи та їхнього координатора - агента ФСБ з Північного Кавказу, який діяв під виглядом політичного біженця.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

