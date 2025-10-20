Працівниця банку в Одесі "зливала" Росії дані клієнтів-військовослужбовців

Жінку завербували онлайн — вона писала проросійські коментарі під дописами у соцмережах.

Жінка "зливала" персональні дані військовослужбовців / колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Працівниця банку "зливала" Росії персональні дані клієнтів-військовослужбовців

Вона також фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони

Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

СБУ затримала в Одесі працівницю банку — за версією слідства, вона "зливала" до Федеральної служби безпеки Росії персональні дані клієнтів-військовослужбовців. Її підозрюють у державній зраді.

Як повідомили в СБУ, йдеться про 56-річну касирку місцевого відділення держбанку. ФСБ завербували її дистанційно — в поле зору спецслужби жінка потрапила, коли публікувала антиукраїнські коментарі під дописами в Телеграм-каналах.

За інформацією СБУ, найбільше ворога цікавили персональні дані військовослужбовців Сил оборони, які користуються послугами банку.

"За завданням ворога, під час здійснення касових операцій, фігурантка звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях", — пишуть в СБУ.

Коли працівниця банку помічала таких клієнтів — відразу повідомляла куратора з ФСБ. Поза роботою вона обходила Одесу та її околиці й фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони.

"За наявною інформацією, надалі окупанти планували використати ці дані для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників", — зазначають в СБУ.

Кіберфахівці СБУ викрили агентку, задокументували її злочини та затримали.

"Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", — йдеться у повідомленні.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Успішні операції СБУ — новини України

Як повідомляв Главред, 26 вересня СБУ викрили й затримали російського агента ФСБ, який намагався знеструмити Київ. IT-фахівець енергокомпанії "Укренерго" наводив російські дрони. Також агент мав "злити" окупантам координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної системи України.

Також у Львівській області затримано майора Повітряних сил ЗСУ, який співпрацював із російською спецслужбою. Він передавав ворогові інформацію про українську військову авіацію.

Окрім цього СБУ затримала 41-річного мешканця Києва, якого росіяни завербували через соцмережу "ВКонтакте". Чоловік збирав координати українських систем ППО та мобільних вогневих груп столиці, щоб передати їх ворогу для подальших ударів.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

