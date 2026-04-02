'Хочу обійняти доньку': історія військового, який пробув на передовій 86 днів

Військовий зізнався, що вже 60 днів не бачив власних ніг.

86 діб на позиції провели піхотинці "Мудрий" і "Гном" / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Військовий з позивним "Мудрий" тримав позицію 86 діб

Зараз він нарешті вийшов з позиції та хоче обійняти доньку

До війни "Мудрий" не мав стосунку до військової справи

Представники Медіацентру Збройних Сил України зафіксували унікальний момент зустрічі, як побратими вітають піхотинців 47-ї ОМБр "Маґура" — Ярослава з позивним "Мудрий" та його друга "Гнома", які тримали позицію 86 діб, бо не було можливості провести ротацію.

"Хочу обійняти доньку - заради цього і вижив. Це моя мета, а якщо у людини є мете – її не перемогти", - сказав військовий із позивним "Мудрий". відео дня

Піхотинець розповів, що вже написав рідним, що живий, але ще не зв’язувався.

"Я досі в накаленому стані, ще не "вийшов" звідти. Думав, що нас можуть вбити навіть по дорозі. Я ще ніби там… Я ще не дзвонив — не зміг", - ділиться Ярослав.

Він зізнався, що впродовж 86 днів він не задавав питання, коли проведуть ротацію.

"Я довіряю командиру. Мені неважко побути там. Поки я тримаюся, краще стоятиму, ніж прийде хтось недосвідчений. Я вже довше на позиції, я вже все контролюю, це моя територія", - сказав військовий.

За його словами, на лінії фронту неможливо виспатися, адже постійно лунають вибухи, літають дрони, тому весь час стресуєш. "Я перший місць зовсім не спав. Я вийшов з Бахмута і 2 години в день (сну, - ред.) мені вистачає. Навіть у сні я завжди чую рацію", - каже "Мудрий".

Військовий також признався, що вже 60 днів не бачив власних ніг, адже в одних шкарпетках пробув усю зиму.

Варто додати, що "Мудрий" не мав стосунку до військової справи, займався скульптурою та написанням картин, а до війська долучився з 24 лютого 2022 року.

За 4 роки пройшов бої на Донеччині, оборону Бахмута. Воював на Курщині та нині Північно-Слобожанському напрямку.

Історія Ярослава з позивним "Мудрий", який пробув на позиції 86 днів - відео:

Про джерело: 47 ОМБр 47-ма окрема механізована бригада "Ма́ґура" (47 ОМБр, в/ч А4699) — військове формування Збройних сил України чисельністю в бригаду. Навесні 2022 року, після російського повномаштабного вторгнення, був створений батальйон з цивільних добровольців і військовослужбовців з інших частин, які пройшли співбесіди і відбір. Влітку батальйон брав участь у боях біля Вуглегірської ТЕС. Восени 2022 року батальйон розширений до штурмового полку, а вже у листопаді — до бригади. Влітку 2023 року бригада вела бої на Токмацькому напрямку в районі Оріхова. У жовтні 2023 — лютому 2024 року воювала в Авдіївці, повідомляє Вікіпедія.

