РФ масовано атакує Харків: прогриміло сім вибухів, спалахнули пожежі

У Харкові внаслідок серії влучань "Шахедів" спалахнули пожежі.

Росія масовано атакувала Харків

Головне:

Росія атакувала Київський район Харкова

У місті прогриміло сім вибухів

Окупанти цілили по об’єкту критичної інфраструктури

У ніч та вранці 2 квітня російські окупаційні війська здійснили серію ударів по Харкову за допомогою БПЛА. Основний удар прийшовся на Київському району міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Ворожа атака розпочалася вночі та тривала до ранку. За словами Терехова, перший удар безпілотником типу "Шахед" спричинив пожежу у Київському районі міста.

Згодом у Харкові пролунали нові вибухи. Загалом за ніч і ранок зафіксовано щонайменше п’ять "прильотів" у цьому ж районі.

За попередньою інформацією, внаслідок влучання загорілися кілька автомобілів. Також є підозра, що окупанти цілили по об’єкту критичної інфраструктури.

"Шостий з початку доби вибух у Харкові - деталі зʼясовуємо", - повідомив Терехов о 07:52.

Інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюється. Наразі в місті та області оголошена повітряна тривога.

БПЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Оновлено 9:34: Терехов повідомив, що у Харкові прогримів вибух. Ворог всьоме атакував місто бойовим дроном.

"Деталі зʼясовуємо. У повітрі ще є ворожі БПЛА - будьте обережні", - повідомив міський голова.

Відкладена детонація "Шахедів" - попередження експерта В Україні зростає кількість випадків відкладеної детонації ударних дронів типу "Шахед", які вціліли після падіння. Як пояснив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш), такі безпілотники залишаються небезпечними навіть після приземлення. "Протягом останніх днів у різних регіонах країни "Шахеди", що вціліли після падіння, вибухнули через деякий час. Кілька людей загинули. Наразі ми не знаємо точних причин цих вибухів", - зазначив Флеш. Також Флеш закликав громадян не наближатися до уламків БПЛА та дотримуватися правил безпеки, адже навіть пошкоджені дрони можуть бути смертельно небезпечними.

Як повідомляв Главред, ввечері 1 квітня Росія завдала удару дроном-камікадзе "Молнія" по багатоповерхівці в Шевченківському районі Харкова. Того ж вечора у Чугуєві дрон влучив у п’ятиповерховий будинок.

Крім цього, 1 квітня Росія провела масований обстріл України, застосувавши ракети та дрони. У багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу.

Ввечері 30 березня окупанти атакували Полтаву дронами. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок.

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

