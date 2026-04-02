РФ вдарила по багатоповерхівках у Харкові та області: що відомо про наслідки

Рятувальники та медики працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки атак і надаючи допомогу постраждалим.

Вогонь спалахнув у квартирах на верхніх поверхах Чугуєва / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Харківская ОВА

Коротко:

Удар дроном по будинку в Харкові та Чугуєві

Пошкоджені стіни, перекриття та квартири на верхніх поверхах

Дві жінки постраждали від стресу у Харкові

Ввечері 1 квітня Росія завдала удару дроном-камікадзе "Молнія" по багатоповерхівці в Шевченківському районі Харкова.

За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, влучання сталося на дев’ятий поверх житлового будинку. Внаслідок атаки були пошкоджені зовнішня стіна, перекриття та скління вікон.

Удар по Харкову / Харківская ОВА

Спочатку інформації про постраждалих не надходило, однак згодом стало відомо, що травми отримали дві жінки віком 68 та 89 років, які зазнали гострої реакції на стрес.

На місці події працюють всі екстрені служби: рятувальники, поліція та медики.

Дрон-камікадзе "Молнія" / Инфографика: Главред

Влучання дрона у Чугуєві

Цього ж вечора у Чугуєві Харківської області зафіксували влучання ворожого дрона у п’ятиповерховий житловий будинок. Спалахнули квартири на 4 та 5 поверхах. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міська влада закликає жителів залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Удар по Чугуєві / Харківская ОВА

РФ прагне змінити тактику і перейти до режиму постійних атак За словами голови Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, Росія прагне змінити тактику та перейти до режиму постійних атак дронами. Він пояснив, що для цього РФ тривалий час накопичувала ресурси, і поки що їй не вдається підтримувати стабільні удари. Коваленко наголошує, що такі дії свідчать про намір Москви продовжувати удари по тилових регіонах України та одночасно розвивати власне оборонне виробництво.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вночі та зранку 1 квітня російські війська здійснили масований обстріл території України, застосувавши дрони та ракети. У низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Десятки дронів були зафіксовані у багатьох областях, охоплюючи центральну, південну, північну та східну частини країни, а також проникли у західні регіони. Про рух ворожих бпла повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Крім того, пізно ввечері 30 березня російські окупанти здійснили атаку на Полтаву за допомогою безпілотних літальних апаратів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів у напрямку Полтави, Гадяча та Миргорода.

Нагадажмо, що РФ завдала удару "Шахедом" по житловому будинку в Київській області. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

