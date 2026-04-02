Війна швидко не закінчиться: озвучено невтішний прогноз щодо мирної угоди

Політолог додав, що неможливо сказати, що буде в 2027–2028 році.

https://glavred.net/war/voyna-ne-zakonchitsya-bystro-ozvuchen-neuteshitelnyy-prognoz-o-mirnom-soglashenii-10753706.html Посилання скопійоване

Скільки ще триватиме війна в Україні / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви політолога:

Швидкого завершення війни очікувати не варто

Хоча мирні переговори триватимуть, найближчі місяці не буде якоїсь мирної угоди

Завершення війни можливе лише після стабілізації військової ситуації

Мирні переговори між Україною та Росією триватимуть, але швидкого завершення війни очікувати не варто. Про це заявив політолог Володимир Фесенко у коментарі ТСН.ua.

"Найближчі місяці, скоріш за все до кінця року, хоча і будуть мирні переговори, але не буде якоїсь мирної угоди про завершення війни. Теоретично може бути щось несподіване, але якщо все буде розвиватися так, як зараз, то мирної угоди, як мінімум до осені, скоріше за все і до кінця року не буде", - зауважив він. відео дня

За його словами, сьогодні жоден політик у світі не може точно передбачити завершення війни.

"По-перше, ніхто — ні Дмитро Кулеба, ні Володимир Зеленський, ні Дональд Трамп, ні Володимир Путін — не знає, коли закінчиться ця війна і скільки вона буде тривати. Ніхто", - наголосив Фесенко.

Він також додав, що війни розвиваються непередбачувано і можуть змінюватися залежно від багатьох факторів.

"Що буде в 2027–2028 році, сказати неможливо. Війна на виснаження — вона в різній формі, але негативно впливає і на нас, і на Росію", - підкреслив політолог.

Крім того, на його думку, завершення війни можливе лише після стабілізації військової ситуації та зупинки російського наступу.

"Якщо нам вдасться зупинити російський наступ методом технологічної війни, тоді рано чи пізно, через певний час, наприкінці року, 2027-го або 2028-му році, я думаю неминуче будуть мирні переговори про припинення вогню", - підсумував Фесенко.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Чи можлива перемога Росії у війні Економіст, політик та ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов заявив, що попри спроби наступу та агресивну риторику Кремля, Росія не має реальних шансів на військову перемогу над Україною. "Військова перемога Путіна над Україною взагалі неможлива, просто аж ніяк. Питання в тому, на яких умовах буде припинення вогню, і як створити гарантії для того, щоб Росія не продовжувала агресивні дії і не нападала в майбутньому", - додав він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що у США розглядають територіальні поступки як один із варіантів припинення війни. Водночас Україна не готова "платити" за мир власними територіями, адже не є агресором.

Також відомо, що Верховна Рада готує план роботи держави на випадок, якщо бойові дії триватимуть ще щонайменше три роки. Такий підхід передбачає адаптацію законодавства, економіки та системи управління до умов тривалого воєнного періоду — від мобілізаційної політики до бюджетних і соціальних рішень.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявляв, що наразі неможливо передбачити результат та терміни завершення війни в Україні.

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред