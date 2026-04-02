Офіційно злочинець: путініст Басков отримав підозру від СБУ

Анна Підгорна
2 квітня 2026, 01:54
Микола Басков методично набиває собі строк.
Микола Басков зараз — путіністу повідомили про підозру СБУ та ОГП / колаж: Главред, фото: instagram.com/nikolaibaskov

  • СБУ повідомила про підозру співакові-путіністу Миколі Баскову
  • Його звинувачують у порушенні чотирьох статей Кримінального кодексу України

Російський співак Микола Басков є одним із найзапекліших прихильників війни в Україні — він входить до числа наближених до путіна артистів, виступає на тимчасово окупованих територіях і через соцмережі поширює агітаційні промови та неправдиву інформацію про нашу країну.

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали відомості про злочини Баскова проти України, на підставі яких артисту-путіністу було оголошено нову підозру. Про це повідомляють у Telegram-каналі СБУ.

Миколу Баскова звинувачують одразу за чотирма статтями: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України), ст. 436 (пропаганда війни), ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників з використанням ЗМІ).

Микола Басков зараз - путіністу повідомили про підозру СБУ та ОГП / фото: t.me/SBUkr

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про персону: Микола Басков

Микола Басков — російський естрадний та оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання у 2022 році через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія.

Співак з перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

