Офіційно злочинець: путініст Басков отримав підозру від СБУ

Коротко:
Російський співак Микола Басков є одним із найзапекліших прихильників війни в Україні — він входить до числа наближених до путіна артистів, виступає на тимчасово окупованих територіях і через соцмережі поширює агітаційні промови та неправдиву інформацію про нашу країну.
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали відомості про злочини Баскова проти України, на підставі яких артисту-путіністу було оголошено нову підозру. Про це повідомляють у Telegram-каналі СБУ.
Миколу Баскова звинувачують одразу за чотирма статтями: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України), ст. 436 (пропаганда війни), ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників з використанням ЗМІ).
Останні зіркові новини:
Раніше Главред розповідав, що путініста SHAMAN скасовують у РФ через скандальний ролик. Головний співак-пропагандист країни-окупанта зганьбився провокативним відео.
Також співачка-путіністка Любов Успенська молиться за свою дочку через її втечу з дому. Тетяна Плаксина після сварки втекла від артистки і пустилася у всі тяжкі.
Читайте також:
- Жити залишилося 10 років: Волочковій поставили діагноз через запущену хворобу
- Михалков розповів про користь Путіна і в'язниці для кар'єри Єфремова
- Був не в собі: Кіркорова застукали за ганебним вчинком і покарали в РФ
Про персону: Микола Басков
Микола Басков — російський естрадний та оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання у 2022 році через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія.
Співак з перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред