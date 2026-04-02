Офіційно злочинець: путініст Басков отримав підозру від СБУ

Микола Басков методично набиває собі строк.

https://glavred.net/stars/oficialno-prestupnik-putinist-baskov-poluchil-podozrenie-ot-sbu-10753685.html Посилання скопійоване

Микола Басков зараз — путіністу повідомили про підозру СБУ та ОГП

Коротко:

СБУ повідомила про підозру співакові-путіністу Миколі Баскову

Його звинувачують у порушенні чотирьох статей Кримінального кодексу України

Російський співак Микола Басков є одним із найзапекліших прихильників війни в Україні — він входить до числа наближених до путіна артистів, виступає на тимчасово окупованих територіях і через соцмережі поширює агітаційні промови та неправдиву інформацію про нашу країну.

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали відомості про злочини Баскова проти України, на підставі яких артисту-путіністу було оголошено нову підозру. Про це повідомляють у Telegram-каналі СБУ.

відео дня

Миколу Баскова звинувачують одразу за чотирма статтями: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України), ст. 436 (пропаганда війни), ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників з використанням ЗМІ).

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні зіркові новини:

Читайте також:

Про персону: Микола Басков Микола Басков — російський естрадний та оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання у 2022 році через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія. Співак з перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред