Трамп заявив, що США не треба було "лізти в Україну" і обізвав Байдена

Руслана Заклінська
2 квітня 2026, 06:52
Під час звернення до нації Дональд Трамп різко засудив політику Джо Байдена щодо України.
Трамп заявив, що США не треба було 'лізти в Україну' і обізвав Байдена
Трамп назвав Байдена "дурнем" через допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 22 ОМБр, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Трампа:

  • США не треба було лізти в Україну
  • Байден віддав Україні близько $350 млрд без вигоди для США
  • Тепер Вашингтон продає боєприпаси, які оплачує ЄС

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував політику попередньої адміністрації щодо України та заявив, що Вашингтон більше не надає безоплатну військову допомогу. Натомість, за його словами, США продають боєприпаси, за які платить ЄС. Про це американський лідер сказав під час звернення до нації.

За словами Трампа, адміністрація його попередника Джо Байден витратила близько 350 млрд доларів на підтримку України, не отримавши, на його думку, жодної вигоди для США. Він також наголосив, що такі обсяги допомоги призвели до виснаження американських запасів озброєння.

"Ми витрачаємо мільярди. Знаєте, нам не треба було лізти в Україну. Україна - за тисячі миль звідси, через океан. Ми їм допомогли. У нас був президент (Джо Байден - ред.) - просто дурень: віддав їм 350 мільярдів доларів, нічого не отримавши натомість, віддав їм стільки грошей, витратив стільки боєприпасів", - заявив Трамп.

Водночас президент США заявив, що нині його адміністрація дотримується іншої стратегії й замість безоплатної передачі озброєння США продають боєприпаси, а фінансування цих поставок здійснює Європейський Союз.

"Ми тепер виробляємо боєприпаси по всій країні, бо вони нам потрібні... Він так багато віддав Україні й нічого за це не отримав. А я продаю їм боєприпаси. За це платить Євросоюз", - додав американський лідер.

Як вплинуть протести в США на Україну - думка експерта

Днями у США пройшов багатомільйонний протест противників Трампа під назвою "No Kings". Політолог Володимир Фесенко вважає, що вплив ситуації у США на Україну неоднозначний.

З одного боку, ризик втрати впливу Дональд Трамп може підштовхнути Путіна домовлятися швидше - поки Трамп має більше влади. З іншого - у разі внутрішньої кризи в США Трампу може бути не до України, і переговори загальмуються.

"Якщо у Трампа виникнуть серйозні внутрішні проблеми, йому буде не до України та переговорів щодо нашої війни. Він може відійти від активного переговорного процесу. Тоді постане питання про те, хто може продовжити переговорний процес", - припустив Фесенко.

Водночас він вважає, що у такому випадку роль посередників можуть взяти на себе інші гравці - Туреччина, ООН або Китай, а формат переговорів зміниться.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп пригрозив зупинити постачання зброї Україні, намагаючись змусити європейські країни долучитися до захисту судноплавства в Ормузькій протоці.

Як пише Financial Times, у межах тиску Вашингтон навіть розглядав вихід із програми НАТО PURL. Після цього, за наполяганням генсека Марк Рютте, низка країн, зокрема Франція, Німеччина та Британія, погодилися підтримати відповідну ініціативу.

Раніше Трамп допустив перенаправлення частини боєприпасів із України на інші напрямки, зокрема Близький Схід. Він зазначив, що США можуть перекидати озброєння між регіонами і розкритикував масштаби допомоги Києву.

Крім цього, у США розглядають територіальні поступки як варіант завершення війни, однак Україна на це не погоджується. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ не готовий "платити" територіями за мир, адже не є агресором.

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп військова допомога Трамп новини війна Росії та України
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

