Відома співачка розкритикувала Потапа та Винника: "Не підуть на концерти"

Skylerr висловила свою категоричну думку щодо артистів.

Skylerr новини — співачка висловилася про Потапа та Олега Винника

Українські артисти Потап і Олег Винник покинули Україну під час повномасштабної війни. Вони стверджують, що їхній виїзд був законним, проте більша частина української аудиторії втратила до них довіру.

Про позицію Потапа і Винника висловилася українська співачка Skylerr (Валерія Кудрявець) на шоу NABARI. Олегу, який робить спроби "повернутися в сідло", виконавиця порадила піти на спокій. "Вже достатньо сюди намагатися пробитися назад. Вже краще закінчити кар’єру і там собі тихесенько продовжувати жити. Більшість людей, які мають клепку в голові, то вони не підуть на його концерти, навіть, якщо раніше були його фанатами", - переконана Валерія.

Скайлер також не бачить Потапа на нинішній українській сцені через його несвідому позицію. "Я думаю, їм (Потапу та Насті Каменських — прим. редактора) варто задуматись над тим, щоб не тягнути до своєї роботи [росіян]. Вони з ними досі працюють, комунікують з людьми, які дотичні до російського шоу-бізнесу. Шкода, що люди, на піснях яких виросло покоління дітей, які мають певний вплив, обирають позицію абсолютно не свідому, не обирають своє, рідне, своїх людей, щоб доносити їм щось важливе", — каже Кудрявець.

Про персону: Skylerr Skylerr (справжнє ім'я - Валерія Кудрявець) - українська співачка, відома за хітом "Вечорниці", повідомляє insider.ua. Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2024 від України (посіла 7 місце). Брала участь у таких шоу, як "Х-Фактор" і "Співай як зірка".

