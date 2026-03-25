Лише знову став батьком: російська атака забрала життя військового з донькою

В Нацгвардії кажуть, що Володимир був людиною честі.

https://glavred.net/ukraine/lish-snova-stal-otcom-rossiyskaya-ataka-unesla-zhizni-voennogo-i-ego-docheri-10751705.html Посилання скопійоване

У Івано-Франківську загинув військовий з донькою

Коротко:

Внаслідок удару по Івано-Франківську загинув військовий з донькою

В момент удару вони поверталися з пологового

Лише нещодавно військовий вкотре став батьком

Через російський удар по Івано-Франківську у вівторок, 24 березня, загинув військовий Нацгвардії з неповнолітньою донькою. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу. відео дня

Відомо, що загиблі поверталися з пологового. Разом вони провідували маму і новонароджену дитину.

"Внаслідок ворожої атаки загинув нацгвардієць Володимир Шкрумеляк і його донька Анелія, 2010 року народження. Загиблі батько і старша донька поверталися з пологового. Разом вони провідували маму і новонароджену дитину. Адже нещодавно Володимир вкотре став батьком. Щирі співчуття сімʼї загиблих", - сказав мер міста.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в ефірі телемарафону розповіла подробиці трагедії.

За її словами, нацгвардієць з донькою саме йшли вулицею, коли було здійснено ворожу атаку.

"Вони поверталися від обласного перинатального центру. В суботу його дружина народила дитинку, і вони поверталися звідти… Вони вийшли звідти (з пертинатального центру - ред.) і якраз йшли вулицею, коли було здійснено ворожу атаку. Чоловік помер у медзакладі, а 15-річна дівчина померла у кареті швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Наразі з породіллею, яка втратила чоловіка і старшу доньку, працюють психологи.

Що відомо про загиблого нацгвардійця

Володимир Шкрумеляк служив у 50 полку імені полковника Семена Височана Нацгвардії України. Він лише нещодавно став до лав Сил оборони.

"Він був людиною честі, відповідальності та глибокої батьківської любові. Його служба лише розпочалася, але він уже встиг зарекомендувати себе як надійний побратим. Цей злочин ворога — ще одне свідчення його нелюдської жорстокості та цинізму. Ми втратили захисника, родина — люблячого батька, а Україна — свого сина", - заявили в 50 полку Нацгвардії.

Володимир Шкрумеляк / фото: facebook.com/50polk

Удар РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 24 березня країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Окупанти застосували дрони, балістику та крилаті ракети. Основний напрямок атаки – Полтава, Івано-Франківська область (м. Калуш), Запоріжжя, Одеса, Чорноморськ, Южне, Шостка, прифронтові території.

Вдень цього ж дня країна-агресорка Росія атакувала ударними БпЛА історичний центр Львова. Відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок у центрі міста.

Увечері 24 березня ворожий дрон завдав удару по житловому будинку на півдні Одеської області. Спалахнула пожежа. Пошкодження отримали шість сусідніх приватних будинків.

Про джерело: Нацгвардія Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред