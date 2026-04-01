Мобілізація змінюється: нардеп розкрив, де суттєво посилять оповіщення

За словами депутата, реформа мобілізації забезпечить справедливий розподіл навантаження між селами та великими містами.

Мобілізацію у великих містах посилять

Всі представники ТЦК та СП зобов’язані носити бодікамери.

Мета реформи — уникнути перекосів між сільською та міською мобілізацією

У межах реформування системи мобілізації в Україні буде посилено мобілізаційні заходи у великих містах, аби уникнути ситуації, коли армія формується переважно з мешканців сільської місцевості.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу "Власть vs Влащенко" заявив народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, реформа передбачатиме виконання двох ключових задач.

"Перше, це уникнення будь-яких конфліктних ситуацій, тобто не може бути порушення прав людини, не може бути вихід за межі повноважень представників ТЦК СП, не може бути ситуації, коли вони виконують свої дії з оповіщення, з вручення повісток без бодікамер", – зазначив Веніславський.

Нардеп наголосив, що ще у 2024 році у закон було внесено норму про обов’язкове носіння бодікамер усіма представниками ТЦК та СП, щоб конфліктні ситуації можна було розглядати комплексно.

Щодо другої задачі реформи, вона спрямована на рівномірне мобілізаційне навантаження:

"Тобто щоб не було відчуття в суспільства, що є певні несправедливі дії, коли в якомусь селі Західної України не залишилося жодного чоловіка призовного віку, а в місті Києві, Одесі і в Харкові, і в інших містах великих України життя протікає мирним чином, і жодного відчуття, що війна повномасштабна у багатьох молодих людей, які є потенційно військовозобов'язаними, немає", – додав нардеп.

Які зміни у мобілізації можуть впровадити - думка адвоката Адвокат і керуючий партнер Polina Marchenko Law Office Поліна Марченко розповіла про можливі нововведення у контролі за дотриманням правил військового обліку та мобілізації. За її словами, один із перспективних напрямків — цифровізація та автоматизація перевірок. "Аналогічно до системи автофіксації перевищення швидкості, через інтеграцію реєстрів і відеоспостереження можна автоматично перевіряти власників авто на наявність порушень правил військового обліку та передавати інформацію поліції для подальшої перевірки", — пояснила Марченко. Крім того, обговорюється зміна підходу від мобілізації до контрактної служби, зокрема перегляд умов контрактів для військових, щоб зробити службу більш привабливою фінансово та соціально.

Як повідомляв Главред, в Україні активно обговорюють можливе посилення мобілізації через нові підходи до обліку військовозобов’язаних, перевірки даних і перегляд бронювань. Планується жорсткіший контроль за тими, хто залишив частини самовільно, та ефективність бронювань для оборонної промисловості.

Крім того, в Україні триває воєнний стан, а разом із ним - і загальна мобілізація. Водночас держава продовжує вдосконалювати систему обліку військовозобов’язаних, переходячи до більш цифрової моделі контролю. Від 1 квітня 2026 року набирають чинності чергові зміни, які вплинуть як на громадян, так і на бізнес. Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Нагадаємо, що на блокпостах в Україні водії часто не знають, чи зобов’язані виходити з автомобіля під час перевірки документів. Адвокат Ірина Цибко пояснила, що військові та ТЦК не можуть вимагати цього, а поліція - лише у випадках підозри, розшуку чи загрози безпеці.

Про персону: Федір Веніславський Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

