В Росії заявили про повну окупацію однієї з областей України - що відомо

Російське Міноборони заявило про повне захоплення Луганської області, хоча українські війська спростовують ці заяви.

В Росії заявили про окупацію однієї з областей України - яка там ситуація насправді

Росіяни заявили про повну окупацію Луганщини

Сили оборони продовжують утримувати позиції в межах Луганської області

Міністерство оборони країни-агресорки Росії втретє з 2022 року оголосило про повне захоплення Луганської області, хоча невелика її частина досі перебуває під контролем українських військ. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За повідомленням російського Міноборони РФ, територія нібито взята під контроль силами угрупування "Захід".

Станом на 1 квітня українська сторона не підтвердила втрату контролю над областю. За даними відкритих джерел, Збройні сили України продовжують утримувати ділянку між зруйнованими селами Надія та Новоєгорівка.

Аналітики DeepState вказують, що територія на південний захід від Сватового, на межі Харківської, Луганської та Донецької областей, також залишається під контролем України.

Джерело видання "Нова-Європа" у командуванні 11-го корпусу ЗСУ спростувало повідомлення про повну окупацію Луганської області російськими військами, зазначивши, що корпус продовжує утримувати свої позиції.

Яка ситуація в Луганській області Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко підкреслює, що українські війська контролюють близько 80 км² території в Луганській області. Зокрема, вони утримують позиції в районі села Надія на правому березі річки Жеребець, Новогорівки, лісу Пшеничного та Західного лісу поблизу Греківки. "Схоже, російське командування вирішило округлити захоплення Луганської області та додати пенсіонеру в бункері трохи настрою. Думаю, тепер Путін буде носитися з "звільненою ЛНР" точно так само, як з Куп’янськом, поки це не перетвориться на токсичний моветон, навіть для ізольованих від суспільства маразматиків", - припустив він. Коваленко відзначає, що російське командування, не маючи реальних успіхів на фронті та проваливши початок весняно-літньої наступальної кампанії, починає вигадувати перебільшені досягнення. При цьому у звітах Кремля регулярно з’являються заяви про "звільнення" Куп’янська кілька разів поспіль, нібито просування на 10–15 км у Дніпропетровській області та захоплення Костянтинівки і Лимана на 50–60%, що навіть у затятих російських воєнкорів викликає подив. "Фільтруємо інформацію, що надходить від противника. Думаю, подібної нісенітниці найближчим ставатиме лише більше", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російське командування перекидає додаткові сили на південні напрямки фронту, причому йдеться про підрозділи, призначені саме для наступальних дій. Як повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, частина цих формувань наразі проходить доукомплектування особовим складом і технікою.

Водночас російські війська почали застосовувати нову тактику боротьби з українськими безпілотниками — використовують дрони-перехоплювачі з металевими стрижнями, які вступають у повітряні сутички та намагаються фізично пошкодити апарати, виготовлені з легких матеріалів, вказують в The Telegraph.

Попри це, темпи просування російської армії з початку року суттєво знизилися, тоді як українські сили поступово перехоплюють ініціативу на різних ділянках фронту. Про це вказують аналітики Інститу вивчення війни.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

