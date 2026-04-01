РФ відповіла на пропозицію припинити вогонь на Великдень - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
1 квітня 2026, 21:10
Відповіддю на пропозицію про припинення вогню стали ворожі обстріли.
РФ відповіла на пропозицію про перемир'я / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що каже Зеленський:

  • РФ атакувала більшість регіонів України
  • Кремль фактично відповів на пропозицію про перемир'я

Росія фактично відповіла на пропозицію України припинити вогонь на Великодні свята. Ця відповідь негативна. Президент України Володимир Зеленський натякнув на те, що РФ відмовилась від перемир'я.

Протягом 1 квітня російські окупанти атакували дронами більшість регіонів України.

"Фактично це відповідь росіян на нашу пропозицію припинення вогню на великодні свята. Україна відкрито зробила таку пропозицію Росії. Росія відповідає "Шахедами" і продовжує свої терористичні операції проти нашої енергетики, проти нашої інфраструктури", - сказав Зеленський.

Протягом дня росіяни застосували понад 700 ударних дронів. Нашим захисникам вдалося знищити 90% цілей. Загалом влучання були зафіксовані у Волинській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій, Черкаській, Івано-Франківській та інших областях.

Звернення Володимира Зеленського / фото: скріншот

Росіяни били по енергетиці, продовольчих складах, терміналу "Нової пошти", житлових будинках.

"Я говорив сьогодні з американською командою, зокрема, про це. Потрібні інші сигнали, і тиша на Великдень могла би бути саме тим сигналом, який усім скаже: дипломатія може бути успішною. Україна робить усе, щоб підтримати роботу заради миру", - сказав Зеленський.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вночі та зранку 1 квітня російські війська здійснили масований обстріл території України, застосувавши дрони та ракети. Зокрема, у Хмельницькому лунали вибухи. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території одного з підприємств.

Також окупаційні війська РФ масовано атакували Луцьк безпілотниками. Ворог атакував склад "Нової пошти" та продуктовий склад торгової мережі. Внслідок атаки було зафіксовано сильні пожежі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що загалом Росія цієї ночі застосувала проти України 339 безпілотників, і близько 200 із них – "Шахеди".

Про ударний дрон: Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії атака дронів
