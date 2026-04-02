Ціни на 84% нижчі, ніж торік: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

Коротко:
- В Україні знизилися ціни на білоголову капусту
- За вихідні вона подешевшала в середньому на 21%
- Капуста вже на 84% дешевша, ніж у квітні 2025 року
На початку квітня в Україні знизилися ціни на білоголову капусту. Основною причиною падіння вартості продукції є погіршення її якості через тривале зберігання. Про це повідомили аналітики EastFruit.
За минулі вихідні вартість капусти в господарствах знизилася в середньому на 21%. Наразі капустку продають по 3-9 грн/кг ($0,07-0,20/кг), що значно нижче показників минулого року.
"Учасники ринку пов’язують подальше зниження цін зі стрімким погіршенням якості капусти в місцевих господарствах через тривале зберігання. Попит на цю продукцію також продовжує зменшуватися, що додатково тисне на ціни", - пояснили в EastFruit.
Аналітики зазначили, що поточні ціни на овоч на 84% нижчі, ніж у квітні 2025 року. Тоді капусту реалізовували по 35-42 грн/кг.
Водночас в EastFruit припускають, що цінове зниження може тривати, оскільки якість в сховищах падає.
Скільки в Україні коштує великодній кошик
У 2026 році українцям доведеться більше витратити на паску. Директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко в інтерв'ю Главреду розповів, щр кілограм домашньої паски коштуватиме 266,89 грн, а ціна всього набору інгредієнтів зросте майже на 15%.
Найдорожчими стали молоко (+49,6%) та борошно (+38,6%), подорожчали також яйця, дріжджі та родзинки. Єдиний продукт, що подешевшав, – цукор (-18%). Через високі ціни українці у 2026 році частіше обиратимуть домашню випічку або більш бюджетні варіанти.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у Києві зростають ціни на яйця та м’ясо. Яйця подорожчали на 6,5-8% до 66-77 грн за десяток.
Також в Україні дешевшає картопля через зростання пропозиції та велику кількість некондиційної продукції. Наразі ціни становлять 5-11 грн/кг.
Крім цього, у квітні можливе зростання цін на продукти через подорожчання пального. Економіст Олег Пендзин пояснив, що це вплине передусім на логістику, однак її частка у вартості невелика, тому суттєвого стрибка цін не очікується.
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
