Ціни на 84% нижчі, ніж торік: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

Лише за минулі вихідні один із базових продуктів на ринку здешевшав у середньому на 21%.

В Україні дешевшає капуста

На початку квітня в Україні знизилися ціни на білоголову капусту. Основною причиною падіння вартості продукції є погіршення її якості через тривале зберігання. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За минулі вихідні вартість капусти в господарствах знизилася в середньому на 21%. Наразі капустку продають по 3-9 грн/кг ($0,07-0,20/кг), що значно нижче показників минулого року.

"Учасники ринку пов’язують подальше зниження цін зі стрімким погіршенням якості капусти в місцевих господарствах через тривале зберігання. Попит на цю продукцію також продовжує зменшуватися, що додатково тисне на ціни", - пояснили в EastFruit.

Аналітики зазначили, що поточні ціни на овоч на 84% нижчі, ніж у квітні 2025 року. Тоді капусту реалізовували по 35-42 грн/кг.

Водночас в EastFruit припускають, що цінове зниження може тривати, оскільки якість в сховищах падає.

Як повідомляв Главред, у Києві зростають ціни на яйця та м’ясо. Яйця подорожчали на 6,5-8% до 66-77 грн за десяток.

Також в Україні дешевшає картопля через зростання пропозиції та велику кількість некондиційної продукції. Наразі ціни становлять 5-11 грн/кг.

Крім цього, у квітні можливе зростання цін на продукти через подорожчання пального. Економіст Олег Пендзин пояснив, що це вплине передусім на логістику, однак її частка у вартості невелика, тому суттєвого стрибка цін не очікується.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

