Гривня раптово обвалилась: новий курс валют на 2 квітня

Ангеліна Підвисоцька
1 квітня 2026, 15:56
НБУ опублікував офіційний курс валют на четвер, 2 квітня.
Курс валют на 2 квітня / Колаж: Главред, фото: pexels

Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 2 квітня 2026 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На четвер, 2 квітня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 43,78 грн/дол., що на 13 копійок менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня посилила свої позиції щодо американської валюти.

Курс долара
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 50,82 грн/євро. Таким чином, гривня послабила свої позиції на 37 копійок.

Курс злотого на 2 квітня

1 квітня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,75 грн/злот. 2 квітня курс встановили на рівні 11,87 грн/злот, що на 12 копійок більше.

Що буде з гривнею у 2026 році - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що буде з гривнею у 2026 році. Він зазначив, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Зірвати курс можуть лише погані події на фронті.

"Але для таких подій зараз немає жодних підстав. Тому що навіть ці кошти, виділені Україні Євросоюзом, дозволяють нам забезпечувати армію і всі силові структури на рівні не гіршому або навіть кращому, ніж у 2024 та 2025 роках. Відтак, враховуючи ці обставини, можна бути спокійними за курс гривні у 2026 році: він буде приблизно в сьогоднішніх межах", - зазначив Новак

Курс валют - останні новини України

Як повідомляв Главред, на п`ятницю, 27 березня, долар дещо виріс, а євро значно послабив свої позиції. Злотий теж показує спад відносно української валюти.

Керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що найближчим часом на українському валютному ринку не очікується різких коливань. Адже попри складну міжнародну ситуацію на ринку зберігатиметься відносна стабільність.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б тримати курс гривні стабільним, але курс долара та євро росте. Причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Життя перевернеться з ніг на голову: яким знакам зодіаку випаде особливий шанс

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

