АЗС масово переписують ціни: бензин і дизель рекордно подорожчали

Найбільше подорожчало дизельне пальне преміум класу.

Коротко:

В Україні знову зросли ціни на пальне

Подекуди дизель подорожчав до 92,99 грн за літр

Водночас бензин зріс у ціні на 1 грн за літр

В Україні станом на 2 квітня фіксується чергове зростання цін на пальне. Вартість коливається залежно від мережі автозаправних станцій, однак подекуди дизель коштує 92,99 грн за літр.

Як повідомляє Главком, бензин А-95 та А-95+ подорожчали приблизно на 1 грн за літр, бензин А-100 — також на 1 грн, А-92 — близько на 40 коп.

Водночас дизель і дизельне пальне преміум класу здорожчали на 1-2 грн, а в окремих мережах — до 3 грн за літр. Крім того, автогаз додав у ціні близько 1 грн.

Найдорожчий дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — Укрнафта та БРСМ-Нафта.

Варто додати, що сайт "Мінфін", який посилається на дані "Консалтингової групи А-95", вказує наступні середні ціни на пальне по країні:

бензин А-95 преміум – 75,43 гривні за літр;

бензин А-95 – 71,68 гривні за літр;

бензин А-92 – 66,39 гривні за літр;

дизпальне – 85,82 гривні за літр;

автогаз – 46,86 гривні за літр.

Чи можливий дефіцит дизелю Президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук заявив, що Україна наразі не відчуває дефіциту пального, однак ситуація з дизельним пальним поступово ускладнюється і може стати критичною вже найближчим часом. За його словами, подорожчання дизельного пального неминуче призведе до зростання цін на товари, адже транспортна складова закладена у їхню вартість.

Як повідомляв Главред, економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ говорив, що ціни на бензин в Україні можуть різко зрости до 100 грн за літр. За його словами, цей сценарій можливий, якщо ескалацію на Близькому Сході не припинять, а світові ціни на нафту будуть стрімко зростати і надалі.

експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус заявляв, що якщо конфлікт в Ірані буде врегульований і Ормузьку протоку розблокують, ціни на нафту та паливо можуть знизитися.

Водночас голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус казав, що попри стрімке зростання світових цін на нафту, різке подорожчання пального до 100-150 гривень за літр наразі малоймовірне.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

