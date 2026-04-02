Дантес розповів, на що витратив виграш після "Фабрики зірок"

Dantes зізнався, що це були вкрай нерозумні покупки.

Dantes розповів про перемогу на Фабриці зірок

Володимир Дантес розкрив долю грошового призу після перемоги на "Фабриці"

Список покупок артиста виявився досить незвичайним

Велика музична кар'єра Володимира Дантеса розпочалася у 2008 році з перемоги на талант-шоу "Фабрика зірок-2". Нещодавно артист зізнався, що з проєктом у нього пов'язані не лише творчі спогади.

У коментарі для Maximum FM Дантес зізнався, що після перемоги зробив свою найдурнішу покупку. Виграш на "Фабриці" становив сто тисяч доларів. Частина з них пішла на справу — на ці кошти було знято кліп. Рештою, на думку Володимира, він розпорядився не дуже розумно.

"Ми зняли кліп, а на гроші, які залишилися, у мене було 10 тисяч доларів. Перше, що я купив, — плойку для волосся, постіль і фен. Оце було найдурніше, що я міг собі дозволити", — з посмішкою розповів Dantes.

фото: instagram.com/radiomaximum_fm

Про персону: Володимир Дантес Володимир Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, теле- і радіоведучий. Ексучасник гурту ДіО.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015-2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я Люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

