Дантес розповів, на що витратив виграш після "Фабрики зірок"

Анна Підгорна
2 квітня 2026, 02:57
Dantes зізнався, що це були вкрай нерозумні покупки.
Dantes розповів про перемогу на Фабриці зірок / колаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Стисло:

  • Володимир Дантес розкрив долю грошового призу після перемоги на "Фабриці"
  • Список покупок артиста виявився досить незвичайним

Велика музична кар'єра Володимира Дантеса розпочалася у 2008 році з перемоги на талант-шоу "Фабрика зірок-2". Нещодавно артист зізнався, що з проєктом у нього пов'язані не лише творчі спогади.

У коментарі для Maximum FM Дантес зізнався, що після перемоги зробив свою найдурнішу покупку. Виграш на "Фабриці" становив сто тисяч доларів. Частина з них пішла на справу — на ці кошти було знято кліп. Рештою, на думку Володимира, він розпорядився не дуже розумно.

"Ми зняли кліп, а на гроші, які залишилися, у мене було 10 тисяч доларів. Перше, що я купив, — плойку для волосся, постіль і фен. Оце було найдурніше, що я міг собі дозволити", — з посмішкою розповів Dantes.

Dantes розповів про перемогу на Фабриці зірок / фото: instagram.com/radiomaximum_fm

Про персону: Володимир Дантес

Володимир Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, теле- і радіоведучий. Ексучасник гурту ДіО.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015-2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я Люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

