Анна Кошмал показала фото з заручин: "Була нарешті врятована"

Кошмал розповіла зворушливу історію кохання, яка ховалася за цими кадрами.

Анна Кошмал чоловік - акторка розповіла історію своїх заручин

Анна Кошмал поділилася спогадами про подорож до Парижа

Там її обранець зробив їй пропозицію

Українська акторка Анна Кошмал приховує свого чоловіка від громадськості за його власним бажанням. Однак вона все ж розкрила романтичну історію, пов'язану з коханим.

У своєму блозі в Instagram вона показала серію фото, знятих у жовтні 2017 року в Парижі. Там вона отримала пропозицію руки і серця від "одного закоханого хлопчини", який згодом став її чоловіком. Акторка зазначила, що з його появою життя нарешті здалося їй наповненим.

"В той рік я була нарешті врятована. Начебто все життя була загубленою, а тут нарешті знайшлася. В той рік я нарешті отримала опору, завдяки якій змогла стільки всього перемогти на своєму шляху. Життя часом таке дивовижне, як навчитися його цінувати ще дужче?" — написала акторка. Несподівана сповідь Анни Кошмал глибоко зворушила душі її шанувальників.

Раніше Главред розповідав, що Славу Камінську розкритикували через 10-річну доньку. Співачка дозволяє Лаурі фарбувати волосся і робити пірсинг, що у деяких підписників викликало обурення.

Також українська співачка Наталія Бучинська зізналася в коханні покійному Лесику Турко і розповіла, яку роль музикант відіграв у становленні її власної кар'єри.

Про персону: Анна Кошмал Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно і озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" та ін.

