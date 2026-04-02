Анна Кошмал показала фото з заручин: "Була нарешті врятована"

Коротко:
- Анна Кошмал поділилася спогадами про подорож до Парижа
- Там її обранець зробив їй пропозицію
Українська акторка Анна Кошмал приховує свого чоловіка від громадськості за його власним бажанням. Однак вона все ж розкрила романтичну історію, пов'язану з коханим.
У своєму блозі в Instagram вона показала серію фото, знятих у жовтні 2017 року в Парижі. Там вона отримала пропозицію руки і серця від "одного закоханого хлопчини", який згодом став її чоловіком. Акторка зазначила, що з його появою життя нарешті здалося їй наповненим.
"В той рік я була нарешті врятована. Начебто все життя була загубленою, а тут нарешті знайшлася. В той рік я нарешті отримала опору, завдяки якій змогла стільки всього перемогти на своєму шляху. Життя часом таке дивовижне, як навчитися його цінувати ще дужче?" — написала акторка. Несподівана сповідь Анни Кошмал глибоко зворушила душі її шанувальників.
Про персону: Анна Кошмал
Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно і озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" та ін.
