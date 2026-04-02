ЗСУ тримають останні рубежі: що відбувається на Луганщині

Російські окупанти не змогли повністю захопити Луганську область.

РФ не захопила повністю Луганську область

РФ не захопила повністю Луганську область

ЗСУ утримують останні рубежі Луганської області

Російські окупанти не захопили всю Луганську область. Це заперечив Третій армійський корпус.

Нині бригада утримує останні рубежі області.

"Символічно 1 квітня Міноборони РФ вкотре заявило про повне захоплення Луганської області своїми військами. Фактично ж на території області залишаються українські сили — підрозділи Третьої штурмової бригади", - йдеться у повідомленні.

Росіяни за шість місяців здійснили 144 спроби штурмових дій у районі Надії та Новоєгорівки. Вони залучали 19 одиниць мототехніки та понад 360 солдатів. Втрати ворога на цьому напрямку складають до 260 вбитими та понад 80 пораненми.

Наші захисники також тримають оборону у Греківці.

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони країни-агресорки Росії втретє з 2022 року оголосило про повне захоплення Луганської області, хоча невелика її частина досі перебуває під контролем українських військ. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Крім того, російські війська почали застосовувати нову тактику боротьби з українськими безпілотниками — використовують дрони-перехоплювачі з металевими стрижнями, які вступають у повітряні сутички та намагаються фізично пошкодити апарати, виготовлені з легких матеріалів, вказують в The Telegraph.

Нагадаємо, що темпи просування російської армії з початку року суттєво знизилися, тоді як українські сили поступово перехоплюють ініціативу на різних ділянках фронту. Про це вказують аналітики Інститу вивчення війни.

