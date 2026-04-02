Дрони атакували важливий НПЗ в Уфі: спалахнула сильна пожежа, подробиці

Дрони атакували НПЗ в Уфі

Коротко:

Дрони атакували НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфі

Ймовірно, горить ключова установка первинної переробки нафти

В місті вводили режим повітряної небезпеки

В ніч на 2 квітня дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфі (столиця Башкортостану). Про це повідомив радник міністра оборони, волонтер Сергій Стерненко.

Він додав, що за попередньою інформацією, горить ключова установка первинної переробки нафти — АВТ-5.

"Місцева влада традиційно заявила про пожежу внаслідок падіння "обломків". Також російська РЕБ спрямувала дрон у житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

Стерненко додав, що відстань від України до НПЗ складає близько 1300 км.

Водночас Telegram-канал Exilenova+ пише, що місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів у північній промзоні Уфи, після чого в районі НПЗ спалахнула пожежа.

Через загрозу БпЛА в місті вводили режим повітряної небезпеки, а роботу місцевого аеропорту було тимчасово призупинено.

Відомо, що реорганізація НПЗ шляхом приєднання до материнської структури зробила його частиною одного з найбільших нафтопереробних вузлів Росії. Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру (50%) та місцевої башкирської нафти (40%), а також газовий конденсат.

Повне відео про пожежу на НПЗ в Уфі дивіться у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Який вплив на Росію мають удари по НПЗ Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев говорив, що якби удари по нафтопереробці не були болючими для Росії, атак на українську енергетику не було б. "Якщо наші удари по НПЗ будуть тривати, це може мати для Росії достатньо вагомий ефект, у тому числі економічний", - вважає він.

Удари по НПЗ - що відомо

Як повідомляв Главред, 28 березня невідомі безпілотники завдали масованого удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ у місті Ярославль. На території підприємства спалахнули масштабні пожежі.

У ніч на 26 березня дрони атакували промзону Кіришського НПЗ у місті Кіриші Ленінградської області РФ. Це один із ключових заводів Росії (-20 млн т/рік), налаштований на виробництво дизеля та експорт.

У ніч на 17 березня в Краснодарській області Росії також гриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Головною ціллю атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 — радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

