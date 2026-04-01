Завершення війни нічого не змінить: чим загрожує блокада Ормузької протоки

Блокування Ормузької протоки підвищує ціни на нафту та створює ризики для глобальної логістики й енергетичної стабільності, вказав експерт.

https://glavred.net/world/okonchanie-voyny-nichego-ne-izmenit-chem-grozit-blokada-ormuzskogo-proliva-10753634.html Посилання скопійоване

Ціна на нафту - чим загрожує блокада Ормузької протоки

Про що йдеться у матеріалі:

США можуть завершити війну проти Ірану

Закриття Ормузької протоки буде сприяти подальшому росту цін на нафту

Ситуація на світовому нафтовому ринку стрімко загострюється через ризики навколо Ормузької протоки — ключової артерії, через яку проходить до 20% глобальних поставок нафти. Після інцидентів із танкерами та фактичного обмеження судноплавства котирування вже підскочили до понад 115 доларів за барель, а логістика опинилася під загрозою зриву. Про те, як політика США може вплинути на ціни на нафту розповів президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук в ексклюзивній колонці для Главреда.

За словами експерта, США можуть розглядати варіант завершення конфлікту з Іраном навіть без відновлення роботи Ормузької протоки. У разі, якщо вона залишатиметься закритою, єдиною альтернативою стане маршрут навколо мису Доброї Надії, що подовжує шлях приблизно на 5 тисяч кілометрів і значно підвищує витрати на транспортування.

відео дня

Ринок уже відреагував на ситуацію, адже після пошкодження кувейтського танкера "Аль-Салмі" 31 березня ф’ючерси зросли приблизно до 115,5 долара за барель, що свідчить про швидке врахування будь-яких ризиків у регіоні в цінах.

"Що стосується заяв Дональда Трампа, то ринок наразі майже не реагує на них. Ймовірно, учасники ринку вже звикли до їхньої мінливості: сьогодні звучать одні меседжі, завтра — інші. З одного боку, йдеться про можливість деескалації, з іншого — відбувається військова присутність США на Близькому Сході, що створює додаткову невизначеність", - вказав він.

Леонід Косянчук також зазначив, що блокування Ормузької протоки має винятки для танкерів, пов’язаних з Іраном, а також Китаєм та Індією, тоді як для інших суден прохід залишається під питанням і супроводжується значними військовими ризиками. Водночас з’являється інформація про послаблення американських санкцій щодо іранської нафти, що додатково впливає на баланс ринку.

"Навіть якщо припустити, що Трамп призупинить війну в Ірані, це не означає швидкого відновлення стабільності. Багато залежить від позиції Ірану та подальших дій його керівництва, які складно прогнозувати. Адже у разі, якщо Тегеран відчує посилення своїх позицій, він може спробувати закріпити вплив у регіоні, що лише продовжить нестабільність.Станом на сьогодні і ціни, і фактичне наповнення ринку ресурсами повністю залежать від ситуації в регіоні Перської затоки. Як зазначив керівник інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінк, ринок, найімовірніше, не матиме "середнього сценарію". За його оцінкою, ціна на нафту може коливатися між крайніми значеннями — або близько 40 доларів за барель, або 150 доларів і вище", - резюмує він.

Експерт зазначає, що у випадку тривалого блокування Ормузької протоки світова економіка може опинитися на межі серйозної кризи та буде змушена шукати альтернативні шляхи. Водночас перебудова логістики є складним і тривалим процесом, адже недостатньо просто змінити маршрут — потрібно розробити нові ланцюги постачання, узгодити їх і врахувати страхові ризики.

За словами Косянчука, страхові компанії повинні оцінити рівень військових загроз, що безпосередньо впливає на кінцеву вартість пального.

Він також звертає увагу на менш очевидний, але важливий фактор, адже останнім часом на переробку надходить більше легкої нафти, яка дає більший вихід бензину, але менше дизеля. При цьому більшість європейських нафтопереробних заводів історично орієнтовані на важчу сировину, зокрема суміш типу Urals, яка забезпечує інший баланс продуктів — приблизно 16% бензину та 32% дизельного пального.

"Через зміну сировини не всі заводи можуть працювати в оптимальному режимі, оскільки не отримують ту нафту, під яку вони були спроєктовані. У результаті їхня ефективність знижується, і на виході з’являється більше бензину, ніж потрібно ринку", - додав він.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Як Росія використовує зростання цін - думка експерта Як писав Главред, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар оцінив, чи здатне нинішнє зростання цін на нафту зупинити економічний спад у Росії. На його думку, якщо вартість нафти утримуватиметься на рівні 80–85 доларів за барель протягом усього другого кварталу, це дозволить російській економіці певною мірою втриматися. Водночас він наголосив, що таке зростання цін лише частково покращить ситуацію, але не вирішить системних проблем."Якщо після нинішньої кризи ціни повернуться до колишнього рівня, то перепочинок буде для Росії просто "ін'єкцією допінгу", а далі все повернеться на круги своя. Тому обвал російської економіки просто відсунеться приблизно на кінець року або трохи пізніше", - сказав він.

Ціни на нафту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністерство фінансів США надало тимчасовий дозвіл строком на 30 днів, який дає змогу індійським нафтопереробним компаніям продовжувати закупівлю російської нафти, попри чинні домовленості між державами. Про це повідомив глава відомства Скотт Бессент.

Водночас, за словами експерта з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайла Гончара, реальна ситуація з постачанням нафти та безпекою транспортних маршрутів у Перській затоці є значно складнішою і менш однозначною, ніж може здаватися.

Крім того, нові удари Ірану по енергетичній інфраструктурі країн регіону можуть спричинити чергові різкі коливання цін на нафту, зазначив експерт з енергетичної політики Максим Гардус.

Інші новини:

Про персону: Леонід Косянчук Леонід Васильович Косянчук — український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України. Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами. У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред