Календар збірної України на 2026 рік: коли і з ким зіграють "синьо-жовті"

Руслан Іваненко
1 квітня 2026, 19:29оновлено 1 квітня, 22:40
Українська збірна провела матчі березня та готується до червневих спарингів перед стартом Ліги націй.
Українці стартують у Лізі націй дивізіону B / Колаж: Главред, фото: instagram.com/zbirna.ua, скріншот

Коротко:

  • Україна програла Швеції у плей-оф ЧС-2026 і не потрапила на турнір
  • В березні зіграли домашній матч зі Швецією та товариський з Албанією
  • Восени стартує Ліга націй дивізіону B із Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією

Цього року збірна України з футболу проведе щонайменше сім офіційних поєдинків. Інші матчі команди у 2026 році будуть товариськими.

Завдання виходу на Мундіаль підопічні Сергія Реброва не змогли вирішити: у плей-оф Україна поступилася Швеції та втратила шанс повернутися на чемпіонат світу після 20-річної перерви, повідомляє 24 канал.

Матчі та їх проведення

У березні українці зіграли проти Швеції офіційний матч і товариський поєдинок з Албанією. Обидві зустрічі мали статус "домашніх", однак через воєнний стан в Україні їх провели у Валенсії, Іспанія, через заборону УЄФА на проведення матчів на нашій території.

У червні команду очікують ще два-три спаринги. Згідно з договором із УЄФА, кожна збірна має провести щонайменше 10 матчів за календарний рік, тож червневий слот буде використано мінімум для двох поєдинків.

Восени "синьо-жовті" стартують у Лізі націй у дивізіоні B. Суперниками України стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Збірна України з футболу / Інфографіка: Главред

Календар матчів збірної України 2026 року:

  • 26 березня, 21:45. Відбір на ЧС-2026: Україна – Швеція 1:3
  • 31 березня, 21:45. Товариський матч: Україна – Албанія 1:0
  • Червень 2026. Товариський матч, суперник невідомий
  • Червень 2026. Товариський матч, суперник невідомий
  • 25 вересня, 21:45. Ліга націй: Угорщина – Україна
  • 28 вересня, 19:00. Ліга націй: Грузія – Україна
  • 2 жовтня, 21:45. Ліга націй: Україна – Північна Ірландія
  • 5 жовтня, 21:45. Ліга націй: Україна – Угорщина
  • 14 листопада, 21:45. Ліга націй: Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, 21:45. Ліга націй: Україна – Грузія

Як раніше писав Главред, збірна України провела перший поєдинок після виліту з плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 та здобула перемогу над збірною Албанії.

Крім того, головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров висловив готовність продовжити роботу з командою після завершення нинішнього контракту.

Нагадаємо, що матч за вихід на Мундіаль завершився перемогою Швеції з рахунком 3:1. Таким чином, збірна України не кваліфікувалася на Чемпіонат світу — 2026.

Про джерело: 24 канал

24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

Мовить з 1 березня 2006 року.

24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Життя перевернеться з ніг на голову: яким знакам зодіаку випаде особливий шанс

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

