Календар збірної України на 2026 рік: коли і з ким зіграють "синьо-жовті"

Коротко:
- Україна програла Швеції у плей-оф ЧС-2026 і не потрапила на турнір
- В березні зіграли домашній матч зі Швецією та товариський з Албанією
- Восени стартує Ліга націй дивізіону B із Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією
Цього року збірна України з футболу проведе щонайменше сім офіційних поєдинків. Інші матчі команди у 2026 році будуть товариськими.
Завдання виходу на Мундіаль підопічні Сергія Реброва не змогли вирішити: у плей-оф Україна поступилася Швеції та втратила шанс повернутися на чемпіонат світу після 20-річної перерви, повідомляє 24 канал.
Матчі та їх проведення
У березні українці зіграли проти Швеції офіційний матч і товариський поєдинок з Албанією. Обидві зустрічі мали статус "домашніх", однак через воєнний стан в Україні їх провели у Валенсії, Іспанія, через заборону УЄФА на проведення матчів на нашій території.
У червні команду очікують ще два-три спаринги. Згідно з договором із УЄФА, кожна збірна має провести щонайменше 10 матчів за календарний рік, тож червневий слот буде використано мінімум для двох поєдинків.
Восени "синьо-жовті" стартують у Лізі націй у дивізіоні B. Суперниками України стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.
Календар матчів збірної України 2026 року:
- 26 березня, 21:45. Відбір на ЧС-2026: Україна – Швеція 1:3
- 31 березня, 21:45. Товариський матч: Україна – Албанія 1:0
- Червень 2026. Товариський матч, суперник невідомий
- Червень 2026. Товариський матч, суперник невідомий
- 25 вересня, 21:45. Ліга націй: Угорщина – Україна
- 28 вересня, 19:00. Ліга націй: Грузія – Україна
- 2 жовтня, 21:45. Ліга націй: Україна – Північна Ірландія
- 5 жовтня, 21:45. Ліга націй: Україна – Угорщина
- 14 листопада, 21:45. Ліга націй: Північна Ірландія – Україна
- 17 листопада, 21:45. Ліга націй: Україна – Грузія
Збірна України з футболу - новини за темою
Як раніше писав Главред, збірна України провела перший поєдинок після виліту з плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 та здобула перемогу над збірною Албанії.
Крім того, головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров висловив готовність продовжити роботу з командою після завершення нинішнього контракту.
Нагадаємо, що матч за вихід на Мундіаль завершився перемогою Швеції з рахунком 3:1. Таким чином, збірна України не кваліфікувалася на Чемпіонат світу — 2026.
Читайте також:
- Збірну України обікрали перед матчем зі Швецією
- Залишиться чи піде: Ребров визначився з майбутнім у збірній, що відомо
- Росіянка влаштувала скандал на Кубку світу через гімн України - як її покарають
Про джерело: 24 канал
24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.
Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.
Мовить з 1 березня 2006 року.
24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред