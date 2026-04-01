Календар збірної України на 2026 рік: коли і з ким зіграють "синьо-жовті"

Українська збірна провела матчі березня та готується до червневих спарингів перед стартом Ліги націй.

Українці стартують у Лізі націй дивізіону B

Україна програла Швеції у плей-оф ЧС-2026 і не потрапила на турнір

В березні зіграли домашній матч зі Швецією та товариський з Албанією

Восени стартує Ліга націй дивізіону B із Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією

Цього року збірна України з футболу проведе щонайменше сім офіційних поєдинків. Інші матчі команди у 2026 році будуть товариськими.

Завдання виходу на Мундіаль підопічні Сергія Реброва не змогли вирішити: у плей-оф Україна поступилася Швеції та втратила шанс повернутися на чемпіонат світу після 20-річної перерви, повідомляє 24 канал.

Матчі та їх проведення

У березні українці зіграли проти Швеції офіційний матч і товариський поєдинок з Албанією. Обидві зустрічі мали статус "домашніх", однак через воєнний стан в Україні їх провели у Валенсії, Іспанія, через заборону УЄФА на проведення матчів на нашій території.

У червні команду очікують ще два-три спаринги. Згідно з договором із УЄФА, кожна збірна має провести щонайменше 10 матчів за календарний рік, тож червневий слот буде використано мінімум для двох поєдинків.

Восени "синьо-жовті" стартують у Лізі націй у дивізіоні B. Суперниками України стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Календар матчів збірної України 2026 року:

26 березня, 21:45. Відбір на ЧС-2026: Україна – Швеція 1:3

31 березня, 21:45. Товариський матч: Україна – Албанія 1:0

Червень 2026. Товариський матч, суперник невідомий

Червень 2026. Товариський матч, суперник невідомий

25 вересня, 21:45. Ліга націй: Угорщина – Україна

28 вересня, 19:00. Ліга націй: Грузія – Україна

2 жовтня, 21:45. Ліга націй: Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, 21:45. Ліга націй: Україна – Угорщина

14 листопада, 21:45. Ліга націй: Північна Ірландія – Україна

17 листопада, 21:45. Ліга націй: Україна – Грузія

Як раніше писав Главред, збірна України провела перший поєдинок після виліту з плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 та здобула перемогу над збірною Албанії.

Крім того, головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров висловив готовність продовжити роботу з командою після завершення нинішнього контракту.

Нагадаємо, що матч за вихід на Мундіаль завершився перемогою Швеції з рахунком 3:1. Таким чином, збірна України не кваліфікувалася на Чемпіонат світу — 2026.

