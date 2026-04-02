Розваги та медсестри: як принц Філіп провів свою останню ніч

Принц Філіп захотів провести останню ніч у своєму житті по-своєму: до чого тут медсестри та пиво.

Принц Філіп провів останню ніч на повну / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Що зробив принц Філіп перед смертю

Чим розлютилася королева Єлизавета

У ніч перед смертю принц Філіп, який майже вісім років таємно боровся з раком простати, зумів вирватися на волю і востаннє насолодитися відпочинком на самоті.

Згідно з біографією "Королева Єлизавета II: Особиста історія" королівського письменника Хьюго Вікерса, яка готується до виходу, 99-річний член королівської сім'ї "вислизнув від своїх медсестер… взяв собі пиво і випив його в Дубовій кімнаті" Віндзорського замку. Про це пише Page Six.

Книга виходить 9 квітня, того ж дня, коли Філіп помер вдома у 2021 році.

Того дня, як пише Вікерс, "він встав, прийняв ванну, сказав, що погано почувається, і тихо пішов", іронічно зазначаючи, що смерть Філіпа стала для нього звичним явищем — зникненням без відома королеви Єлизавети, так званим "ірландським прощанням".

"У минулі часи часто траплялося, що королева просила персонал повідомляти їй про те, коли принц Філіп від'їжджає, — пише Вікерс, — але їй відповідали: "Його Королівська Високість від'їхав двадцять хвилин тому".

Після його смерті "вона заявила, що "абсолютно розлючена тим, що, як це часто бувало в житті, він пішов, не попрощавшись".

Про особу: Єлизавета II Єлизавета II – королева Сполученого Королівства та 14 країн Співдружності націй з 6 лютого 1952 року до своєї смерті 8 вересня 2022 року. Працювала 70 років і сім місяців, довше за всіх британських монархів.

Час від часу вона стикалася з республіканськими настроями та критикою королівської сім'ї в ЗМІ, особливо після розлучень її дітей, її annus horribilis у 1992 році та смерті її колишньої невістки Діани, принцеси Уельської, у 1997 році. Однак підтримка монархії у Сполученому Королівстві залишалася незмінно високою, як і її особиста популярність. Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року.

