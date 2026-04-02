Невелике потепління вже близько: погода на Тернопільщині змінить характер

Погода в Тернопільській області у четвер, 2 квітня, буде хмарною з проясненнями. Також синоптики прогнозують невеликі дощі. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Зазначається, що вітер очікується північний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря в області вночі від +2 до +7 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 11…16 градусів тепла.
У місті Тернопіль вночі температура становитиме +4…+6 градусів, а вдень прогнозується +14…+16 градусів.
Синоптики також додали, що рівень небезпечності – зелений, тобто відсутній.
Погода на Вербну неділю
Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що Вербна неділя в Україні буде теплою.
Вона також додала, що похолодання, за попередніми прогнозами, очікується в більшості областей України з 7-8 квітня.
Як повідомляв Главред
Як повідомляв Главред, у Житомирі та області 2 квітня очікується справжня весняна погода, яка поєднає мінливість хмарності з теплом і легким дощем.
Початок квітня у Дніпрі буде стабільним та відносно теплим. Найближчі дні пройдуть без суттєвих опадів, хоча небо залишатиметься вкрите хмарами.
Водночас на Рівненщині до 3 квітня очікується нестійка весняна погода, яку визначатиме вплив південного циклону. Синоптики прогнозують хмарність, періодичні дощі та коливання температури.
Читайте також:
- Китайський гороскоп на завтра, 2 квітня: Тиграм — криза, Півням — переговори
- Гривня раптово обвалилась: новий курс валют на 2 квітня
- РФ атакувала Україну Шахедами: зафіксовано влучання, є загиблі та поранені
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
