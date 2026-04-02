Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Невелике потепління вже близько: погода на Тернопільщині змінить характер

Марія Николишин
2 квітня 2026, 05:10
Хмарна погода ще утримається в Тернопільській області.
Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Тернополі у четвер
  • Чи прогнозуються дощі

Погода в Тернопільській області у четвер, 2 квітня, буде хмарною з проясненнями. Також синоптики прогнозують невеликі дощі. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Зазначається, що вітер очікується північний, 5 – 10 м/с.

відео дня

Температура повітря в області вночі від +2 до +7 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 11…16 градусів тепла.

У місті Тернопіль вночі температура становитиме +4…+6 градусів, а вдень прогнозується +14…+16 градусів.

Синоптики також додали, що рівень небезпечності – зелений, тобто відсутній.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода на Вербну неділю

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що Вербна неділя в Україні буде теплою.

Вона також додала, що похолодання, за попередніми прогнозами, очікується в більшості областей України з 7-8 квітня.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, у Житомирі та області 2 квітня очікується справжня весняна погода, яка поєднає мінливість хмарності з теплом і легким дощем.

Початок квітня у Дніпрі буде стабільним та відносно теплим. Найближчі дні пройдуть без суттєвих опадів, хоча небо залишатиметься вкрите хмарами.

Водночас на Рівненщині до 3 квітня очікується нестійка весняна погода, яку визначатиме вплив південного циклону. Синоптики прогнозують хмарність, періодичні дощі та коливання температури.

Читайте також:

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тернополь погода прогноз погоди Тернопільська область новини Тернополя погода Тернопіль
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти