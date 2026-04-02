"Ми не знаємо причин": Флеш попередив про нову небезпеку від "шахедів"

Радник міністра оборони України зазначив, що випадки зафіксували в різних регіонах країни.

Українців закликають триматися подалі від уламків БПЛА

У середу, 1 квітня, окупанти атакували Черкаську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинули четверо людей. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, під удар потрапив Золотоніський район. Один із російських БпЛА впав на відкритій території, після чого стався вибух, який призвів до загибелі людей. На місці події працювали правоохоронці та медики.

"Четверо людей загинули в Черкаській області через те, що з цікавості підійшли до місця падіння "шахеда", і він здетонував в цей момент", – повідомили джерела в прокуратурі військовому журналісту Андрію Цаплієнку.

Відкладена детонація "Шахедів"

Водночас в Україні фіксують зростання випадків відкладеної детонації ударних дронів типу "Шахед", які вціліли після падіння.

Як пояснив радник міністра оборони України, фахівець із систем РЕБ та зв’язку Сергій Бескрестнов (Флеш), такі безпілотники можуть становити небезпеку навіть після приземлення.

"Протягом останніх днів у різних регіонах країни "Шахеди", що вціліли після падіння, вибухнули через деякий час. Кілька людей загинули. Наразі ми не знаємо точних причин цих вибухів", – зазначив Флеш у своєму Телеграм-каналі.

Він закликав громадян не наближатися до уламків ворожих БПЛА та суворо дотримуватися правил безпеки, адже навіть пошкоджені дрони можуть становити смертельну загрозу.

На що РФ робитиме ставки в атаках по Україні — думка експерта Військовий експерт Роман Світан вважає, що з початком весни пріоритети російських атак по Україні можуть зміститися з енергетичних об’єктів на логістичні. "Ворог сконцентрує зусилля на ударах по залізницях, автодорогах, мостах, тягових підстанціях та інших об’єктах, які забезпечують пересування", — пояснює Світан. Експерт додає, що Росія може також атакувати системи водопостачання та інші критичні об’єкти інфраструктури, щоб чинити тиск на українське суспільство. За його словами, удари по енергетичних мережах триватимуть, але їхня інтенсивність знизиться через менше споживання електроенергії у теплу пору року. "Активні атаки на логістичні та інфраструктурні об’єкти можуть продовжуватися щонайменше до осені", — підсумовує Світан.

Як повідомляв Главред, вночі та зранку 1 квітня російські війська здійснили масований обстріл території України, застосувавши дрони та ракети. Зокрема, у Хмельницькому лунали вибухи. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території одного з підприємств.

Також наслідки ударів фіксувалися в Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській областях, а також на Черкащині, Полтавщині та Сумщині.

Крім того, окупаційні війська РФ масовано атакували Луцьк безпілотниками. Ворог атакував склад "Нової пошти" та продуктовий склад торгової мережі. Внслідок атаки було зафіксовано сильні пожежі.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що загалом Росія цієї ночі застосувала проти України 339 безпілотників, і близько 200 із них – "Шахеди".

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

