"20–30 по Москві": у Fire Point розкрили, коли буде готова українська балістика

Руслан Іваненко
1 квітня 2026, 22:29
Головний конструктор пояснив, чому Україна довго не мала власної балістики.
Fire Point планує створити ракету, яку складно перехопити навіть сучасним ЗРК / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

  • Україна готує балістичну ракету дальністю 850 км
  • Ракету створять на підприємстві Fire Point
  • Розробка може завершитися вже у середині 2026 року

Директор компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що Україна невдовзі розробить балістичну ракету з дальністю близько 850 кілометрів.

Ракету можуть створити вже у середині 2026 року, повідомив головний конструктор Fire Point під час інтерв’ю з Дмитром Гордоном.

За його словами, по Москві можна буде запустити близько 20 таких ракет.

"Запустили б штук 20–30 відразу по Москві. І їм важко перехоплювати такі ракети", – зазначив Штілерман.

Він додав, що навіть американському ЗРК Patriot складно перехопити такі ракети.

На питання, чому Україна так довго не мала власної балістики, Штілерман відповів: "Потреби не було. Нас переконували, що нам це ніколи не знадобиться, у нас все це відібрали просто за якісь обіцянки, запевнення, за підписаний папір".

Ключові цілі в РФ: куди дістанеться Україна ракетою FP-9 / Інфографіка: Главред

Україна нарощує розробку власного ударного озброєння

Як зазначало видання Foreign Policy, через обмежені поставки західної техніки країна посилює роботу над далекобійними засобами — не тільки дронами, а й ракетами, здатними вражати цілі на значній відстані, включаючи територію Росії.

На думку експертів, розвиток високоточної зброї власного виробництва надає Україні більшої самостійності та розширює можливості вибору цілей.

Про персону: Денис Штілерман

Денис Штілерман - співвласник і головний конструктор української компанії, що займається оборонними технологіями, зі штаб-квартирою в Києві, Fire Point.

