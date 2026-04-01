"20–30 по Москві": у Fire Point розкрили, коли буде готова українська балістика

Головний конструктор пояснив, чому Україна довго не мала власної балістики.

Fire Point планує створити ракету, яку складно перехопити навіть сучасним ЗРК

Коротко:

Україна готує балістичну ракету дальністю 850 км

Ракету створять на підприємстві Fire Point

Розробка може завершитися вже у середині 2026 року

Директор компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що Україна невдовзі розробить балістичну ракету з дальністю близько 850 кілометрів.

Ракету можуть створити вже у середині 2026 року, повідомив головний конструктор Fire Point під час інтерв’ю з Дмитром Гордоном.

За його словами, по Москві можна буде запустити близько 20 таких ракет.

"Запустили б штук 20–30 відразу по Москві. І їм важко перехоплювати такі ракети", – зазначив Штілерман.

Він додав, що навіть американському ЗРК Patriot складно перехопити такі ракети.

На питання, чому Україна так довго не мала власної балістики, Штілерман відповів: "Потреби не було. Нас переконували, що нам це ніколи не знадобиться, у нас все це відібрали просто за якісь обіцянки, запевнення, за підписаний папір".

Ключові цілі в РФ: куди дістанеться Україна ракетою FP-9 / Інфографіка: Главред

Україна нарощує розробку власного ударного озброєння Як зазначало видання Foreign Policy, через обмежені поставки західної техніки країна посилює роботу над далекобійними засобами — не тільки дронами, а й ракетами, здатними вражати цілі на значній відстані, включаючи територію Росії. На думку експертів, розвиток високоточної зброї власного виробництва надає Україні більшої самостійності та розширює можливості вибору цілей.

Як писав Главред, раніше безпілотники масово атакували місто Виборг Ленінградської області РФ. В результаті атаки дронів на суднобудівний завод пошкоджено патрульний криголам проекту 23550. Також місцеві жителі повідомляли про пожежу на території підприємства — загорілося суховантажне судно. Крім того, у Виборзі поблизу бази ФСБ горіла будівля.

Також Сили оборони України вдарили по російському підприємству АТ "Стрела" у Брянській області, де виробляють комплектуючі до крилатих ракет. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, що вночі на 12 березня в Краснодарському краї РФ прогриміло понад 25 вибухів у районах Анапи, Вітязево, Краснодара та Сіверського. Під час удару постраждала перевалочна нафтобаза Тихорецька, де загорілися резервуари з паливом.

Про персону: Денис Штілерман Денис Штілерман - співвласник і головний конструктор української компанії, що займається оборонними технологіями, зі штаб-квартирою в Києві, Fire Point.

