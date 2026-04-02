Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

РФ готує неординарний наступ на ключовому напрямку: у чому план ворога

Руслан Іваненко
2 квітня 2026, 02:03
Російські загарбники відпрацьовують приховане просування по трубах, щоб уникнути ударів українських дронів.
ВСУ, Армия РФ
Українські військові відстежують пересування ворога / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Коротко:

  • Окупанти тренуються пересуватися під землею та наземними комунікаціями
  • Це робиться для прихованого просування на Оріхівському напрямку
  • Загарбники намагаються уникнути виявлення українськими дронами

Російські окупанти відпрацьовують на тимчасово окупованих територіях навички переміщення через газові труби, плануючи наступ на Оріхівському напрямку. Загарбники активно використовують як підземні, так і наземні комунікації для прихованого пересування.

Чому це складно виявити

Керівник Центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив 24 Каналу:

відео дня

"Тобто дорогою, через сітку ми можемо побачити, як противник рухається, яка техніка, в якій кількості. По такій трубі важче виявити окупантів. Тут важливо мати дуже детальну мапу цих інженерних комунікацій і розуміти, де можуть бути точки входу і виходу ворога".

За його словами, ворог використовує вогневе прикриття або несприятливі погодні умови, щоб пересувати через труби значну кількість військових.

"Вони вважають, що у такий спосіб вони можуть захиститися від українських ударних, розвідувальних дронів. Вони не виявлять такі групи", – пояснив Кузан.

Водночас це обмежує їхню маневреність.

"Якщо виявити таку групу загарбників, розуміти, де вони заходять, пристрілятись по координатах, то питання буде у відстеженні", – додав він, зауваживши, що південний рельєф і особливості ландшафту ускладнюють виявлення окупантів порівняно з Харківщиною.

Контроль та реагування ЗСУ

Кузан підкреслив, що українська армія може уражати будь-які інфраструктурні об'єкти та газогони артилерією.

"ЗСУ знають маршрути пересування, де ворог буде накопичуватися. Тому ситуація буде під контролем українських захисників".

Оріхів / Інфографіка: Главред

РФ перекидає наступальні підрозділи на південь – Волошин

Російське командування перекидає додаткові сили на південні ділянки фронту, ідеться про підрозділи, призначені для наступальних, а не оборонних дій.

За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, частина цих формувань проходить відновлення та поповнення особовим складом і технікою.

"До підпорядкування 29-ої російської армії на Олександрівському напрямку передали 120-у дивізію морської піхоти. Вона отримає до 50 танків, близько 4,5 тисячі особового складу, до 150 бронемашин та стільки ж одиниць іншого озброєння. Дивізія готується діяти в напрямку Покровського Дніпропетровської області", – пояснив Волошин.

Він відзначає, що основне завдання 120-ї дивізії – блокування українських контратак, перехоплення тактичної ініціативи та просування вглиб Дніпропетровщини.

"Це свідчить про те, що ворог концентрує сили на наступ, а не на оборону, і намагається змінити динаміку боїв на південному напрямку", – підкреслив Волошин.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони країни-агресорки Росії втретє з 2022 року оголосило про повне захоплення Луганської області, хоча невелика її частина досі перебуває під контролем українських військ. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Крім того, російські війська почали застосовувати нову тактику боротьби з українськими безпілотниками — використовують дрони-перехоплювачі з металевими стрижнями, які вступають у повітряні сутички та намагаються фізично пошкодити апарати, виготовлені з легких матеріалів, вказують в The Telegraph.

Нагадаємо, що темпи просування російської армії з початку року суттєво знизилися, тоді як українські сили поступово перехоплюють ініціативу на різних ділянках фронту. Про це вказують аналітики Інститу вивчення війни.

Читайте також:

Про персону: Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія

Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Запорізька область новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти