РФ готує неординарний наступ на ключовому напрямку: у чому план ворога

Російські загарбники відпрацьовують приховане просування по трубах, щоб уникнути ударів українських дронів.

Українські військові відстежують пересування ворога / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Коротко:

Окупанти тренуються пересуватися під землею та наземними комунікаціями

Це робиться для прихованого просування на Оріхівському напрямку

Загарбники намагаються уникнути виявлення українськими дронами

Російські окупанти відпрацьовують на тимчасово окупованих територіях навички переміщення через газові труби, плануючи наступ на Оріхівському напрямку. Загарбники активно використовують як підземні, так і наземні комунікації для прихованого пересування.

Чому це складно виявити

Керівник Центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив 24 Каналу:

"Тобто дорогою, через сітку ми можемо побачити, як противник рухається, яка техніка, в якій кількості. По такій трубі важче виявити окупантів. Тут важливо мати дуже детальну мапу цих інженерних комунікацій і розуміти, де можуть бути точки входу і виходу ворога".

За його словами, ворог використовує вогневе прикриття або несприятливі погодні умови, щоб пересувати через труби значну кількість військових.

"Вони вважають, що у такий спосіб вони можуть захиститися від українських ударних, розвідувальних дронів. Вони не виявлять такі групи", – пояснив Кузан.

Водночас це обмежує їхню маневреність.

"Якщо виявити таку групу загарбників, розуміти, де вони заходять, пристрілятись по координатах, то питання буде у відстеженні", – додав він, зауваживши, що південний рельєф і особливості ландшафту ускладнюють виявлення окупантів порівняно з Харківщиною.

Контроль та реагування ЗСУ

Кузан підкреслив, що українська армія може уражати будь-які інфраструктурні об'єкти та газогони артилерією.

"ЗСУ знають маршрути пересування, де ворог буде накопичуватися. Тому ситуація буде під контролем українських захисників".

РФ перекидає наступальні підрозділи на південь – Волошин Російське командування перекидає додаткові сили на південні ділянки фронту, ідеться про підрозділи, призначені для наступальних, а не оборонних дій. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, частина цих формувань проходить відновлення та поповнення особовим складом і технікою. "До підпорядкування 29-ої російської армії на Олександрівському напрямку передали 120-у дивізію морської піхоти. Вона отримає до 50 танків, близько 4,5 тисячі особового складу, до 150 бронемашин та стільки ж одиниць іншого озброєння. Дивізія готується діяти в напрямку Покровського Дніпропетровської області", – пояснив Волошин. Він відзначає, що основне завдання 120-ї дивізії – блокування українських контратак, перехоплення тактичної ініціативи та просування вглиб Дніпропетровщини. "Це свідчить про те, що ворог концентрує сили на наступ, а не на оборону, і намагається змінити динаміку боїв на південному напрямку", – підкреслив Волошин.

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони країни-агресорки Росії втретє з 2022 року оголосило про повне захоплення Луганської області, хоча невелика її частина досі перебуває під контролем українських військ. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Крім того, російські війська почали застосовувати нову тактику боротьби з українськими безпілотниками — використовують дрони-перехоплювачі з металевими стрижнями, які вступають у повітряні сутички та намагаються фізично пошкодити апарати, виготовлені з легких матеріалів, вказують в The Telegraph.

Нагадаємо, що темпи просування російської армії з початку року суттєво знизилися, тоді як українські сили поступово перехоплюють ініціативу на різних ділянках фронту. Про це вказують аналітики Інститу вивчення війни.

Про персону: Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

