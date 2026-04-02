Соліст ТіК зізнався, чи планує повертатися до ЗСУ

Коротко:
- Віктор Бронюк служив у територіальній обороні
- Артист висловився про свою роботу зараз
На початку повномасштабної війни український співак і лідер гурту ТіК Віктор Бронюк вступив до Територіальної оборони Вінниці — у 171-й батальйон 120-ї бригади ТрО. Потім він поповнив лави ЗСУ.
Зі служби Бронюк звільнився через рік і два місяці після її початку через сімейні обставини — артист був змушений доглядати за батьком-інвалідом після інсульту. Зараз Віктор очолює благодійний фонд "Подільська громада", який допомагає українським воїнам.
Однак питання військової служби залишилося для музиканта відкритим. Про це він розповів у коментарі для РБК-Україна. Віктор Бронюк підтримує контакт із побратимами, але поки що робить акцент на волонтерстві. "Не повірите буквально вчора пропонували друзі з якими я разом служив, доєднатися. Ну поки що працюємо там, де можна, на волонтерському напрямку. Проблеми ж нікуди не поділися, а навпаки - побільшали", — зазначає він.
Про персону: Віктор Бронюк
Віктор Володимирович Бронюк (нар. 24 березня 1979, с. Соколова, Хмельницький район, Вінницька область) - український музикант, лідер гурту ТіК, повідомляє "Вікіпедія". За 19 років існування гурту випустив 5 студійних альбомів. Займається благодійністю.
