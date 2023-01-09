Херсонець зі Штатів: неймовірна історія американського педагога, який 8 місяців провів в окупації

Американського вчителя Тімоті Моралева війна застала в Херсоні. І він довгих вісім місяців чекав повернення в місто українських військ.

Тімоті Моралес / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

56-річний педагог Тімоті Моралес - родом з Оклахоми (США) - волею доль провів у вісім місяців провів в окупованому російськими агресорами Херсоні. Його неймовірну історію розповів портал ТСН.

"Я оселився в місті 19 років тому. Приїхав влітку до Одеси — вчити студентів. А потім трохи подорожував країною. І Херсон мені дуже сподобався", - розповідає Моралес.

Він майже не виходив на вулицю, ховаючись від російських патрулів. Жив у чужій квартирі. І щоб залишитися при здоровому глузді, вів приховане спостереження за окупантами з вікна і вчив українців англійської в підпільному режимі.

"У перший день (окупації - Главред) ми спробували вирватися. Я посадив свою десятирічну дочку і чотирирічну племінницю в авто. Однак попереду були озброєні росіяни. Треба було подолати від 35 до 50 блокпостів. Я чув, що там діяли фільтраційні табори. З моїм американським паспортом це може бути проблемою. Тому ми вирішили не наражати дітей на небезпеку", — розповідає Моралес.

З Херсона дітей евакуювала колишня дружина. А Тімоті повернувся в своє житло, яке стало для нього добровільною "в'язницею". Через страх, що росіяни заарештують його тільки через паспорт, американець два місяці виходив зі свого двору, який обнесений високим парканом.

Знання української чи російської в Тімоті кульгало, так що видавати себе за місцевого, коли до нього прийшов патруль ворогів, американець не став. І представився громадянином Ірландії. Розповів, що приїхав у місто вчити людей англійської, але його документи викрали. Каже, що його "гості" не "відрізнялися великим розумом", тому швидко повірили в легенду. Остаточно переконала їх сусідка.

"Фінальним аргументом для них стала леді, що мешкає поверхом нижче. Я називаю її ласкаво "бабуся". Вона швидко піднялася по сходах і почала кричати на них! Ви ж знаєте - настільки хоробрі українські літні жінки! Вона кричала: він учитель, він нічого не зробив поганого, відчепіться від нього. Вони оглянули квартиру — і пішли", - розповідає Тімоті.

Залишатися в цій квартирі було занадто ризиковано, тому решту часу окупації Тімоті провів у квартирі родичів.

"Згодом я повернувся до викладання і почав обережно пересуватися між двома своїми квартирами – в пошуках кращого Інтернету. Іноді виходив за продуктами в невеликий магазин поруч. Мої подорожі були надзвичайно обмежені. Вибирав завжди один з чотирьох можливих маршрутів – в залежності від концентрації росіян на них", — говорить Моралес.

Зрозумівши, що в місто увійшли українські війська, американець відправився на площу Свободи, яка була всього в 300 метрах від його тимчасового притулку. І на яку він не виходив багато місяців.

"Там вже зібралося чимало українців. Вони були схвильовані і щасливі в той же час. Для мене це було приголомшливою подією", — розповідає Моралес.

Чоловік ще не вирішив, чи буде як і раніше жити в Херсоні. Зараз він перш за все хоче відвідати дітей і батьків. І обов'язково вивчити українську. Бо переконався, каже Моралес, він точно може врятувати життя.

Нагадаємо, раніше, захищаючи Україну, загинув колишній депутат Львівської міської ради Юрій Лунь. Йому було 40 років.

Крім того, в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Пізніше, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув історик, екскурсовод, викладач кафедри історії Кам'янець-Подільського університету Вадим Стецюк.

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