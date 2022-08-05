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Врятував 203 людини від ворогів на Київщині на своєму авто: неймовірна історія казахстанського українця

5 серпня 2022, 12:10

Спершу на блокпостах в Київській області окупанти його пропускали - завдяки казахстанському паспорту. Але потім все одно обстріляли його автомобіль.

Чоловік, Буча
Костянтин Гудаускас / скріншот з відео / УНІАН

Громадянин Казахстану Костянтин Гудаускас врятував 203 людини з Бучі, Ворзеля та Гостомеля - у березні, коли там влаштовували військові злочини російські окупанти. Його історію записав портал "Шотам".

Як каже Костянтин, він вже давно живе в Україні, але в Бучі оселився всього за півроку до початку повномасштабного військового вторгнення РФ оселився в Бучі.

"І коли я побачив з вікна цей жах-висадку російських десантників на Гостомельський аеропорт, перші вибухи. Почав дзвонити своїм знайомим і говорити: "Що я можу зробити". Вони сказали: "Ти ж громадянин Казахстану, спробуй вивезти з Ясногородки, це біля Димера, одну сім'ю, там вагітна жінка на 8 місяці з трьома дітьми"", ‒ каже чоловік.

Так Костянтин вивіз першу сім'ю, а потім – другу. На блокпостах окупанти його пропускали завдяки казахстанському паспорту.

Але потім агресори обстріляли його і Костянтин був контужений.

"Я не знаю, як я живий залишився, але залишився. Мабуть, щоб приїхати в Ворзель", - розповідає Костянтин.

З містечка Ворзель Костянтин врятував легендарного композитора Ігоря Поклада (автора хітів "Ой, летіли дикі гуси" і "Чарівна скрипка").

Дружина Поклада зголосилася допомагати Костянтину рятувати людей з окупованої Київщини. Незабаром до них з Костянтином приєдналися інші волонтери та місцеві жителі. Чоловік рятував з Бучі, Ворзеля та Гостомеля, поки українська армія не вибила звідти окупантів.

Нагадаємо, раніше, наприкінці лютого нинішнього року, 64-річний житель Бучі Валентин Дідковський здійснив подвиг - поодинці атакувавши колону окупантів з гранатомета. Сміливому чоловікові вдалося вижити і коригувати удари української армії по техніці ворога.

До того повідомлялося про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їх тіла хаотично були розкидані по вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини України війна Росії та України Бучанська різанина
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