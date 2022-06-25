Два дні з паралізованими руками повз до своїх: неймовірна історія бійця ЗСУ

Дмитро Фінашин (позивний "Фінн") / Укрінформ

Боєць ЗСУ Дмитро Фінашин (позивний "Фінн") після того, як у бою біля Попасної (Луганщина) втратив усіх побратимів, з паралізованими руками зумів доповзти до своїх і вижити. Цю неймовірну історію голлівудського розмаху розповіли журналісти агентства "Укрінформ".

"Пішли зачищати посадку біля Попасної, точніше, поблизу Яковлівки, недалеко від Соледара. Виходили спочатку вчотирьох: Я, Азовчик, Сократ, і один з місцевих. [...] Почався бій. Мені перебило руку. Куля залетіла в автомат і від енергії просто вилетіла вся начинка. Палець правої руки висів на шкірі, бовтався, ну, рукавиця була, трохи тримала. І тут я відчуваю, по касці такий ляп, що прилітає в шолом. У мене було враження, що мені щосили дав кувалдою по голові якийсь богатир. А наступний постріл - і мені залітає в ліву руку, і біль відразу просто люта", ‒ сказав Фінашин.

Наступні два дні для бійця ЗСУ перетворилися на суцільний галюциногенний кошмар. Тим більше, що всі побратими по цій вилазці загинули.

"На правій руці палець бовтається і з відкритою раною, страшним тягарем стала ліва рука, яку мені теж хотілося вже просто відрізати. І я б це зробив, тільки сил не було", ‒ сказав він.

Тільки 25 травня "фіну" вдалося виповзти до українських позицій.

"Бачать мене. Кричать - живий. Дивлюся, а це Док і Поляк, Я їх знаю, ми з ними працювали [...] далі отямився в реанімації, мене готували до операції. Я був дуже приємно здивований, все новеньке, сучасне. Все добре зроблено. Медсестри бігають [ ... ] Реампутацію провели ввечері, знову приїхав я в реанімацію. А вранці мені поставили такий столик, я сідаю і починаю якусь там кашу наминати, сунув ложку, між двома пальцями, мізинцем і безіменним, сиджу і так їм", - підсумував Фінашин.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як під Попасною 15-річна Ліза Чернишенко з простріленими ногами вела машину, в який були поранені люди.

"Лежали міни в шаховому порядку, там проїхати ніяк, але я якось проїхала, а потім ще був труп жінки, стовп, я проїхала і нас обстріляли", — розповідає дівчинка.

Зараз дівчинка в безпеці - її евакуювали до Львова. Вона в лікарні під наглядом лікарів. Вони дивуються, як з такими пораненнями ніг вона взагалі могла вести авто.

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