Окупанти кидали 10 гранат, але українець вижив: неймовірна історія бою воїна Нацгвардії з росіянами

Микола "Яструб" / Нацгвардія України

Боєць Нацгвардії Микола (позивний "Яструб") побував у неймовірному бою проти цілої групи російських окупантів і зумів вижити. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці НГУ.

Микола розповідає, що йшов у розвідку з побратимом. І раптом вони їм напереріз вийшла група російських окупантів. Путінці почали кричати - мовляв, складіть зброю. Напарник нахилився - ніби для того, щоб виконати ворожий наказ ‒ і в цей момент з укрита вискочив Микола. І відразу відкрив вогонь. Тим самим давши можливість сховатися побратиму.

"Яструб" в ході перестрілки отримав важке поранення в плече.

"Мені довелося залягти під земляним насипом поруч. Лежав і не знав, що з моїми бійцями, що робить ворог. Тим часом окупанти закидали мене гранатами. Я нарахував близько десятка вибухів гранат, бачив, як деякі з них розривалися в двох метрах. Це якесь диво, що мене не розірвало", - розповідає Микола.

Спочатку ворог вів шквальний вогонь по лісосмузі, потім стрілянина стихла. Пізніше з'ясувалося, що Микола поранив одного ворога і ліквідував іншого. Росіяни відступили, кинувши частину зброї і речі.

"Сьогодні зі мною все добре, рідні поруч. Лікарі кажуть, що через пару місяців я знову буду в строю. І обов'язково повернуся, щоб продовжити бити ворога", - підсумував"яструб".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці української армії здійснили вкрай ефектну операцію і закинули за допомогою безпілотника гранату прямо у відкритий люк бронетехніки окупантів.

Українські війни показали незвичайну солдатську кмітливість і спорудили бомби-приманки для риби (які були придбані на AliExpress).

Як повідомляє Одеська міськрада, українські військові знищили дорогий російський розвідувально-ударний безпілотник"Форпост". Його використовували для розвідки вздовж узбережжя Чорного моря.

"Повітряна ціль, що виконувала завдання розвідки Чорноморського узбережжя, безпорадно впала в Чорне море. Знищуємо ворога і його задуми! Слава Україні!",- йдеться в повідомленні.

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