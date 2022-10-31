У боях за Україну загинув колишній депутат зі Львова Юрій Лунь

Юрій Лунь загинув у боях за Україну / Фото facebook.com/lvivrada

Захищаючи Україну, загинув колишній депутат Львівської міської ради Юрій Лунь. Йому було 40 років.

Про загибель героя повідомила пресслужба Львівської міськради у Facebook.

"Загинув Юрко Лунь ... співчуття родині і близьким. Вічна пам'ять і слава тобі, друже!" - написав секретар міськради Маркіан Лопачак.

"Разом з тобою нас обирали львів'яни до Львівської міської ради. Ти не підвів їхні очікування в роботі та мужньо захищав наш край", – додав однопартієць Андріан Гутник.

Юрій Лунь / Фото Facebook Андріяна Гутника

Юрій Лунь був депутатом міськради Львова від Всеукраїнського об'єднання Свобода у 2010-2015 роках. Захищав Україну з 2014 року. Тоді свободівець добровольцем вступив до армії – до батальйону спеціального призначення "Січ" Міністерства внутрішніх справ України. З того часу Лунь брав участь у бойових діях.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

У позаравному бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що в суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов.

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