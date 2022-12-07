Студенти завжди чекали його лекцій: на фронті загинув викладач історії з Кам'янця-Подільського

40-річний Вадим Стецюк не встиг закінчити докторську дисертацію. Новина про його загибель шокувала колег і друзів. У захисника залишилися дружина і син.

Вадим Стецюк загинув у боях за Україну / Фото Facebook

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув історик, екскурсовод, викладач кафедри історії Кам'янець-Подільського університету Вадим Стецюк. 1 грудня з ним попрощалися в Кам'янці-Подільському. У загиблого залишилися дружина і син.

40-річний Вадим Стецюк ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну хотів піти служити в армію. Однак сімейні обставини утримували його від цього. Але після 24 лютого він сам відправився у військкомат, хоча військового досвіду не мав, пише Obozrevatel.

Новина про загибель викладача шокувала багатьох його колег і друзів. Ті, хто хоча б раз побував на його екскурсіях в Кам'янець-Подільському заповіднику, згадують його як одного з кращих знавців історії цього краю, а також як дуже цікавого оповідача. Він володів дивним почуттям гумору, з жартами він вів і свої екскурсії, що дуже подобалося туристам.

"Він був людиною дуже зацікавленою, працював з самовіддачею, все, за що він брався, доводив до кінця. Студенти дуже поважали і любили його, він завжди знаходив з ними спільну мову", – розповів завідувач кафедри історії України Олександр Завальнюк.

Вадим Стецюк / Фото Facebook

На сторінці загиблого військового у Facebook колишні студенти пишуть, що завжди із задоволенням приходили на його лекції з історії.

Через війну Вадим Стецюк так і не встиг закінчити свою докторську дисертацію. Вона була присвячена темі перебування російських військ на території Правобережної України, починаючи з 70-х років 19-го століття і до 1914 року. Він має 120 наукових публікацій та кілька монографій.

Стецюк був частим учасником різних міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну, загинув колишній депутат Львівської міської ради Юрій Лунь. Йому було 40 років.

Крім того, в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

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