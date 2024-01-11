"У нас не вистачить засобів": у ЗСУ розкрили тривожний сценарій ракетних ударів РФ

В України не вистачить засобів, щоб збивати всі ракети типу С-300, якими окупанти постійно обстрілюють Харків та інші українські міста, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Кращий метод - знищити пускові установки на території Росії, звідки ці ракети запускаються, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.
За його словами, сили оборони роблять все можливе в цьому напрямку.
"Зрозуміло, що збивати тисячі ракет С-300, які є у Росії на складах у нас просто не вистачить ніяких коштів. Тому найкращий метод - це знищення пускових установок на територіях, звідки запускають ракети", - зазначив Ігнат.
Він додав, що Україні потрібна високоточна зброя, щоб знищувати дивізіон С-300, що розміщується РФ на передній лінії.
Хто такий Юрій Ігнат
Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).
Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".
Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".
Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.
Удари РФ по Україні
Раніше повідомлялося, що РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви. Окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами-камікадзе.
Нагадаємо, вранці 2 січня у Києві прогриміли вибухи. Окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55. Також РФ вдарила ракетами"Кинджал".
Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у кількох районах.
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