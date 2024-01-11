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"У нас не вистачить засобів": у ЗСУ розкрили тривожний сценарій ракетних ударів РФ

Олексій Тесля
11 січня 2024, 15:05
Юрій Ігнат назвав найкращий метод боротьби з ударами ракетних комплексів С-300.
Гнат, З-300
Юрій Інат попередив про небезпеку ракетних ударів РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

В України не вистачить засобів, щоб збивати всі ракети типу С-300, якими окупанти постійно обстрілюють Харків та інші українські міста, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Кращий метод - знищити пускові установки на території Росії, звідки ці ракети запускаються, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, сили оборони роблять все можливе в цьому напрямку.

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"Зрозуміло, що збивати тисячі ракет С-300, які є у Росії на складах у нас просто не вистачить ніяких коштів. Тому найкращий метод - це знищення пускових установок на територіях, звідки запускають ракети", - зазначив Ігнат.

Він додав, що Україні потрібна високоточна зброя, щоб знищувати дивізіон С-300, що розміщується РФ на передній лінії.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви. Окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами-камікадзе.

Нагадаємо, вранці 2 січня у Києві прогриміли вибухи. Окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55. Також РФ вдарила ракетами"Кинджал".

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

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війна Росії та України ракетний удар Юрій Ігнат
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