Хакери ГРУ Росії "знищили" сервери Київстару: що з даними абонентів

Російські хакери заявили про "помсту Київстар" за підтримку ЗСУ і "пригрозили" атаками іншим компаніям, які допомагають силам оборони України.

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Дані абонентів Київстар в безпеці - компанія / Колаж: Главред, фото: Київстар у Facebook, IBTimes UK

Персональні дані абонентів Київстару не потрапили до рук зловмисників. Системи, де зберігаються такі дані, не постраждали від хакерських атак. Інформація про нібито знищення комп'ютерів і серверів не відповідає дійсності. Про це заявила прессекретарка компанії Ірина Леличенко.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона написала про те, що інформація з російських Telegram-каналів щодо знищення комп'ютерів і серверів компанії є неправдивою.

"Нещодавно російськи телеграм канали написали, що їх хакери "помстились" Київстару за підтримку ЗСУ і знищили чотири тисячі серверів, десять тисяч комп`ютерів, покрали дані абонентів". Брешуть", - сказала представник компанії.

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Також вона додала, що дані абонентів не постраждали, оскільки системи, де вони зберігаються, не були атаковані.

"Персональні дані абонентів Київстару не скомпрометовані. Вони у безпеці, і системи, у яких ці дані зберігаються – не постраждали від хакерської атаки. Те що ми бачимо на скріншотах з ворожих телеграм каналів – якісь навмання зібрані технологічні дані, що не належать до персональних даних наших абонентів. Київстар з усією відповідальністю заявляє, що персональні дані абонентів у безпеці", - підкреслила Ірина Леличенко.

Хакери із Росії заявили про атаку на Київстар

Хакерське угруповання з РФ взяло на себе відповідальність за атаку на Київстар. Там заявили, що це "помста компанії за підтримку ЗСУ" і пригрозили іншим компаніям, які допомагають українській армії.

"Ми, хакери "Солнцепек", беремо на себе повну відповідальність за кібератаку на "Київстар". Ми знищили 10 тисяч комп'ютерів, більше 4 тисяч серверів, всі системи хмарного зберігання даних і резервного копіювання. Ми атакували "Київстар", тому що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ, а також державні органи і силові структури України. Іншим конторам, які допомагають ЗСУ, приготуватися!"- йдеться в Telegram-каналі хакерів.

Також вони опублікували скріншоти "отриманих даних"

У СБУ заявили, що хакери працюють у військовій розвідці Росії

У Службі безпеки України, яка допомагає Київстар відновити роботу, повідомили, що хакери - підрозділ Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ, військова розвідка Росії).

"Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління Генштабу Збройних сил Росії (більш відомого як гру), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності", - підкреслили у спецслужбі.

Атака на Київстар

12 грудня Київстар "ліг" по всій Україні - з ранку в українців став пропадати мобільний зв'язок. Припинив роботу і офіційний сайт компанії. Зв'язок досі не працює.

Абоненти Київстар не можуть переключитися на інші оператори в рамках національного роумінгу і користуватися стільниковим зв'язком інших провайдерів. Обладнання компанії не може передати інформації про абонентів іншим оператором.

У Київстарі офіційно заявили, що причина відсутності зв'язку – хакерська атака. Компанія працює над відновленням послуг.

"Вранці 12 грудня мережа зв‘язку Київстару стала мішенню потужної хакерської атаки, що стала причиною технічного збою, у результаті якого тимчасово недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет. Для фіксації обставин та наслідків протиправних дій з втручання у діяльність мережі Київстару, оператор залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, які наразі працюють в офісі компанії", - сказали в компанії.

Коли запрацює Київстар

Київстар поступово відновлює зв'язок. Роботи планується завершити протягом середи, 13 грудня.

"Зараз фахівці компанії працюють над відновленням інших послуг, і зроблять все можливе, щоб остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року. Відновлення сервісів може відбуватися поступово, про що ми будемо повідомляти додатково", - підкреслила в коментарі Економічній правді представниця компанії Ірина Леличенко.

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