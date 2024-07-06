УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ГУР потужно вдарило по важливих об'єктах окупантів: названо втрати РФ

Олексій Тесля
6 липня 2024, 11:46
124
Унаслідок ударів було знищено або пошкоджено кілька комплексів спостереження та розвідки РФ.
ГУР, вибух
ГУР вдарило по об'єктах РФ / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

По цілях російських окупантів було завдано серію успішних FPV-ударів українськими розвідниками.

Операція була проведена операторами підрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Ghost", йдеться в повідомленні ГУР у Telegram.

"На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів", - розповіли в українській військовій розвідці.

відео дня

При цьому уточнюється, що внаслідок ударів було знищено або пошкоджено кілька російських комплексів спостереження і розвідки, зокрема:

  • "Муром-П";
  • система РЕБ "Стриж";
  • ретранслятор зв'язку;
  • електропідстанція, що живила загарбників електроенергією.

Успішні операції ГУР

На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.

У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.

8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Удари по окупантах РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що на території Новоазовської вітроелектростанції на Донеччині було уражено пункт базування російських військових. Підтверджено поранення щонайменше 12 окупантів, сталися пожежі через спрацювання ППО та падіння уламків.

Крім того, зафіксовано приліт по базі зі штабом безпосередньо в селі Безіменне. Через ліквідацію наслідків росіяни загороджували шляхи виїзду з населеного пункту.

Нагадаємо, ракети HIMARS обезголовили полк "елітних" військ РФ. Командний пункт РФ розмістили у двоповерховій адміністративній будівлі в центральній частині Бахмута.

Як повідомлялося раніше, у захопленому Росією Луганську прогриміли потужні вибухи. Удар було завдано по машинобудівному заводу, який окупанти використовують для військових потреб. Після вибухів на місці прильотів виникла пожежа, а над містом піднявся великий стовп чорного диму.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ГУР війна Росії та України атака дронів
Реклама

Головне за день

"Не залишимо нікого у неволі": скільки українців повернули з полону - Зеленський

"Не залишимо нікого у неволі": скільки українців повернули з полону - Зеленський

12:11 Україна
ГУР потужно вдарило по важливих об'єктах окупантів: названо втрати РФ

ГУР потужно вдарило по важливих об'єктах окупантів: названо втрати РФ

11:46 Україна
Графіки відключень скасували на кілька годин: коли українці будуть зі світлом

Графіки відключень скасували на кілька годин: коли українці будуть зі світлом

11:17 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Країну атакувала найсильніша 9-бальна магнітна буря: коли закінчиться шторм 25057

Країну атакувала найсильніша 9-бальна магнітна буря: коли закінчиться шторм

Росія хоче відкрити третій фронт в Україні і вибрала напрямок 13276

Росія хоче відкрити третій фронт в Україні і вибрала напрямок

Будьте готові. Вся країна : названо найважчий період для України - прогноз 8543

"Будьте готові. Вся країна": названо найважчий період для України - прогноз

Орбан в Москві - що сказав Путін угорському прем'єру про Україну 4059

Орбан в Москві - що сказав Путін угорському прем'єру про Україну

Останні новини

12:44

ЗСУ перехопили тактичну ініціативу: командир батальйону розкрив ситуацію на Харківщині

12:11

"Не залишимо нікого у неволі": скільки українців повернули з полону - Зеленський

11:46

ГУР потужно вдарило по важливих об'єктах окупантів: названо втрати РФ

11:27

Табу для спальні: де ніколи не можна ставити ліжко

11:17

Графіки відключень скасували на кілька годин: коли українці будуть зі світлом

Десятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в УкраїнуДесятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в Україну
10:59

Армія РФ прорвалась на Донеччині: в ISW розкрили небезпечні напрямки

10:37

"Я той хлопець, який зупинив Путіна": Байден здивував заявою після дебатів

10:12

Церковне свято 7 липня: що не можна робити у день Усіх святих землі Української

09:41

17 липня зміняться правила виїзду з України для чоловіків: які нові вимоги

Реклама
09:14

Чому абрикос не родить: садівник розповів, що обов'язково потрібно зробити влітку

08:54

Лунали потужні вибухи на Сумщині: РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі

08:42

Закінчення війни зі знищенням державності: в ISW назвали план Путіна

07:44

Одразу три райони: Краснодарський край РФ атакували безпілотники – що відомо

05:06

Путін озвучив жорстку вимогу щодо захоплення нових територій України - Маломуж

04:30

Зможуть відгадати тільки генії: потрібно знайти сову за 7 секунд

04:00

Найняла охорону: Алла Пугачова терміново залишає Ізраїль - що сталося

03:40

Бої за Часів Яр: несподіваний прогноз після відходу ЗСУ

03:15

Чому не можна мити машину до 17:00: знають лише найкмітливіші автомобілісти

02:45

"Можливо, війна наближається до кінця": професор здивував прогнозом

02:05

Дружина тяжкохворого Вілліса показала рідкісні фото їхніх доньок

Реклама
01:34

Як перевірити спостережливість: потрібно знайти 6 відмінностей за 23 секунди

01:10

Вони забрали будинок: російські окупанти вкрали будинок Джамали в Криму

00:36

Не написав наступну книгу: на війні загинув український письменник

00:12

У міс Москва відібрали корону просто на сцені

00:05

Росія розпочала операцію "Мир": у ЦПД попередили про "таємні переговори"

05 липня, п'ятниця
23:37

Ірина Білик видала секрет свого молодшого сина і поділилася рідкісним фото

23:03

Без водяної бані: що буде, якщо не стерилізувати банки - відповідь неочевиднаВідео

23:03

Україна і Британія підпишуть безпрецедентну 100-річну угоду - Зеленський

22:51

650 тисяч окупантів по лінії фронту готові до наступу: Згурець назвав критичні напрямки

22:38

Путіністка Лоліта Мілявська в страху замкнулася вдома - що сталося

22:08

"Побої та погрози": Анна Семенович забрала одруженого чоловіка із сім'ї

21:54

Росіяни просунулись на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ розкрили деталі

21:43

Четверо загиблих і понад 20 поранених: росіяни безжально обстріляли Донецьку область

21:33

"Мій організм сказав стоп": Наталя Могилевська зробила термінову заяву

21:05

Томати приголомшать небувалим урожаєм: як врятувати помідори від фітофториВідео

20:51

Війна на виснаження: генерал зробив серйозну заяву про перемогу Росії у війні

20:42

Світла може стати більше: Зеленський повідомив про хід переговорів з ЄС

20:06

Patriot від Німеччини вже в Україні: Зеленський розкрив про нову поставку

19:59

РФ застосувала "Авдіївську тактику": відома причина просування РФ біля Торецька

19:37

НАТО хоче закликати країни до стандартизації боєприпасів: яка загроза для України

Реклама
19:31

Погода трохи змінюється: у яких областях будуть дощі

19:13

Копійчаний засіб врятує весь урожай: як назавжди позбутися бур'янівВідео

19:10

Росія хоче відкрити третій фронт в Україні і вибрала напрямокПогляд

18:43

Графіки вимкнення світла на 6 липня: у які години обмеження будуть більшими

18:41

Чим можна знищити берізку польову на городі: результат приголомшить всіхВідео

18:23

Арештують рахунки і майно: що чекає деяких оштрафованих ТЦК громадян - Мін'юст

18:19

Країну атакувала найсильніша 9-бальна магнітна буря: коли закінчиться шторм

17:58

Путін поскаржився Орбану на Україну і висунув цинічні вимоги - що відомоВідео

17:22

Мешканцям села в Британії заборонено жити у своїх будинках - у чому причина

16:58

Кому потрібна заморозка війни в Україні?Відеоблоги

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти