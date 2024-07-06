ГУР потужно вдарило по важливих об'єктах окупантів: названо втрати РФ

Унаслідок ударів було знищено або пошкоджено кілька комплексів спостереження та розвідки РФ.

https://glavred.net/ukraine/gur-moshchno-udarilo-po-vazhnym-obektam-okkupantov-nazvany-poteri-rf-10578701.html Посилання скопійоване

ГУР вдарило по об'єктах РФ / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

По цілях російських окупантів було завдано серію успішних FPV-ударів українськими розвідниками.

Операція була проведена операторами підрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Ghost", йдеться в повідомленні ГУР у Telegram.

"На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів", - розповіли в українській військовій розвідці.

відео дня

При цьому уточнюється, що внаслідок ударів було знищено або пошкоджено кілька російських комплексів спостереження і розвідки, зокрема:

"Муром-П";

система РЕБ "Стриж";

ретранслятор зв'язку;

електропідстанція, що живила загарбників електроенергією.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Удари по окупантах РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що на території Новоазовської вітроелектростанції на Донеччині було уражено пункт базування російських військових. Підтверджено поранення щонайменше 12 окупантів, сталися пожежі через спрацювання ППО та падіння уламків.

Крім того, зафіксовано приліт по базі зі штабом безпосередньо в селі Безіменне. Через ліквідацію наслідків росіяни загороджували шляхи виїзду з населеного пункту.

Нагадаємо, ракети HIMARS обезголовили полк "елітних" військ РФ. Командний пункт РФ розмістили у двоповерховій адміністративній будівлі в центральній частині Бахмута.

Як повідомлялося раніше, у захопленому Росією Луганську прогриміли потужні вибухи. Удар було завдано по машинобудівному заводу, який окупанти використовують для військових потреб. Після вибухів на місці прильотів виникла пожежа, а над містом піднявся великий стовп чорного диму.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред