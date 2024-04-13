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Потужні вибухи, пожежа і величезний стовп диму: у Луганську "прильоти" по окупантах

Олексій Тесля
13 квітня 2024, 12:36
Після вибухів на місці прильотів пожежі - над Луганськом великий стовп чорного диму.
Луганськ
У Луганську почалася пожежа після прильотів / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У захопленому РФ Луганську прогриміли потужні вибухи в суботу вранці, 13 квітня.

У результаті над містом з'явився величезний стовп диму. Відео публікують ресурси в Telegram.

При цьому в Мережі також опублікували відео удару по Луганську. Судячи з опублікованих кадрів, у місті прогриміли відразу кілька вибухів. Причому прильоти були практично в одному місці.

відео дня

Як уточнюється в повідомленнях, потужного удару могло бути завдано по машинобудівному заводу, який окупанти використовують у військових цілях. За деякими даними, на території підприємства розташована ремонтна база російських військових.

Додамо, що після потужних вибухів на місці прильотів вирують пожежі - над містом здіймається великий стовп чорного диму.

Дивіться відео - вибухи в Луганську 13 квітня:

Скріншот
/ Скріншот

Що таке "бавовна"

Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред.

Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки".

Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна".

"Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Удари по окупантах на Луганщині

Раніше повідомлялося про те, що в Луганську підірвали автомобіль із топбойовиком "ЛНР". За твердженням пропагандистських пабліків, підірвана машина з "депутатом" "Народної ради "ЛНР" Олегом Поповим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ потужно атакували нафтобазу окупантів у Луганську. Українські військові успішно завдали удару по нафтобазі російських окупантів у тимчасово окупованому Луганську.

Як повідомлялося, раніше було розкрито потужні втрати РФ унаслідок ударів ATACMS по аеродрому в Луганську. Щонайменше п'ять гелікоптерів, серед яких можливо ідентифікувати кілька Ка-52, було уражено на авіабазі під Луганськом.

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