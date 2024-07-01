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"Мінус" 12 росіян і цілий штаб - в повітря: розкрито наслідки "бавовни" під Донецьком

Яна Ставська
1 липня 2024, 22:42
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У районі села Безіменне прогриміло шість вибухів. Падіння уламків спричинило пожежі неподалік обʼєктів росіян.
По окупантах знову прилетіло / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Телеграм Андрющенка, wikimapia.org

На території Новоазовської вітроелектростанції Донецької області було уражено пункт базування російських військових. Підтверджено поранення щонайменше 12 окупантів, сталися пожежі через спрацювання ППО і падіння уламків.

Про результати чергової "бавовни" в Донецькій області розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Крім того, зафіксовано приліт по базі зі штабом безпосередньо у селі Безіменне. Через ліквідацію наслідків росіяни загороджували шляхи виїзду з населеного пункту.

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В цілому, в районі пролунало 6 вибухів, три з яких, як стверджує Андрющенко, - робота ППО противника.

Що таке Новоазовська ВЕС?

Новоазовська ВЕС - вітрова електростанція поряд з селом Безіменне Новоазовського району Донецької області. Вироблення електроенергії відбувається за рахунок використання енергії вітру.
Завершено монтаж 10 пускових черг і здані в експлуатацію 141 вітроагрегатор марки USW 56-100.

Номінальна потужність одного вітроагрегата USW 56-100 становить 107,5 кВт. Крім цього на станції було встановлено два вітроагрегата Т600-48 (виробництво бельгійської фірми "Turbowinds") з номінальною потужністю 600 кВт.
Фактична потужність станції становить 20,4 МВт. Проектна потужність 50 МВт.
Введена в експлуатацію в 1998 році, пише wikimapia.

Удари по окупантах - останні новини

1 липня в тимчасово окупованому Росією Криму прогриміла серія вибухів. Зокрема, "гучно" було в Севастополі та в Балаклаві. Так званий очільник Севастополя Михайло Развожаєв заявляв про знищення чотирьох "повітряних цілей" у небі над акваторією та в районі Балаклави.

Кремлівські пабліки стверджують, що внаслідок сьогоднішньої атаки на Севастополь нібито ліквідовано 26 російських військовослужбовців, ще близько 20 поранені, 4 - у важкому стані. Пропагандисти скиглять, що є втрати в техніці.

Рух партизанів "Кримський вітер", своєю чергою, уточнює, що прилетіло по російській ракетній частин біля села Флотське в Балаклаві.

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