Штаб ворога злетів у повітря: ракети HIMARS обезголовили полк "елітних" військ РФ

Командний пункт РФ розмістили у двоповерховій адміністративній будівлі в центральній частині Бахмута.

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По окупантах у Бахмуті завдано удару / Wikipedia, УНІАН

В окупованому Бахмуті Донецької області ракетами HIMARS було завдано удару по командному пункту росіян із 331-го парашутно-десантного полку 98-ї дивізії.

У результаті удару знищено 8 офіцерів російських окупантів. Про це у своєму Telegram пише військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, серед них були начальник розвідки полку, начальник артилерії, начальник зв'язку полку, старший помічник начальника штабу полку.

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Цаплієнко додав, що командний пункт РФ у Бахмуті розмістили у двоповерховій адміністративній будівлі в центральній частині міста.

Зазначимо, що в російських Telegram-каналах також публікують інформацію про удар по штабу окупантів у Бахмуті.

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Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 5 квітня в Ростовській області Росії прогриміли вибухи, які було чути також в Енгельсі Саратовської області. Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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