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"Бавовна" у Луганську: ЗСУ завдали потужного удару по командному пункту окупантів

Руслана Заклінська
14 квітня 2024, 00:32
Україна вразила ворожий пункт управління в тимчасово окупованому Луганську.
'Бавовна' у Луганську: ЗСУ завдали потужного удару по командному пункту окупантів
ЗСУ уразили "жирну" ціль в Луганську / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У суботу, 13 квітня, у тимчасово окупованому Луганську прогриміли потужні вибухи. Українські воїни уразили пункт управління ворога. Про це повідомив СтратКом ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

"Сили оборони успішно уразили пункт управління угруповання військ "Центр" противника в тимчасово окупованому Луганську", - йдеться у повідомленні.

Також СтратКом опублікував відео наслідків удару, які поширюються російськими пабліками. На ньому видно величезний стовп диму.

відео дня

Вдень пабліки у тимчасово окупованому Луганську скаржились на "приліт". Удар нанесли в районі машинобудівного заводу. Саме там було помічено значну кількість військової техніки ворога.

Удари по цілях РФ - деталі останніх атак

Нагадаємо, 13 квітня у захопленому Росією Луганську прогриміли потужні вибухи. Удар було нанесено по машинобудівному заводу, який окупанти використовують для військових потреб. Після вибухів на місці прильотів виникла пожежа, а над містом піднявся великий стовп чорного диму.

Також 13 квітня Україна використала безпілотники для атаки на військову частину росіян у місті Ковилкіно в Мордовії. Атака була спрямована на 590-ту окрему радіотехнічну вузол в/ч 84680, де розташований радіолокатор 29Б6 "Контейнер".

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 5 квітня в Ростовській області Росії прогриміли вибухи, які було чути також у Енгельсі Саратовської області. Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області.

Що таке "бавовна"

Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред.

Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки".

Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна".

"Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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