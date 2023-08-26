"Зламати" ППО РФ: експерт назвав завдання F-16 під час контрнаступу ЗСУ

Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова Валерій Романенко спрогнозував сценарій застосування ЗСУ обіцяних союзниками F-16 на полі бою.
"Я не думаю, що ми будемо використовувати F-16 в якості штурмовиків, тому що це призведе до втрат. Довбати укріплення потрібно керованою зброєю з лазерним наведенням, а це моментально зменшує відстань від літака до ворожих позицій до 10-20 км. це зона дії практично всіх російських зенітно-ракетних комплексів", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт пояснив, що F-16 виконує завдання винищувача-бомбардувальника, а не штурмовика, а основна відмінність між ними полягає в тому, що штурмовик працює по передовій і ближніх тилах, а винищувач-бомбардувальник знищує ворожу логістику: мости, склади, шляхи постачання, певні вузлові точки, залізницю.
"Під час нашого наступу F-16 повинні залишити ворожу оборону без боєприпасів і палива, солдатів без їжі, тобто перервати будь-яке постачання військ противника. Це завдання винищувачів-бомбардувальників. При цьому F-16 повинні знищувати ворожі командні пункти, а також зенітні ракетні комплекси", - упевнений він.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
Співрозмовник пояснив, що F-16 - це ідеальна машина для знищення ворожої протиповітряної оборони.
"Були спеціальні підрозділи, озброєні винищувачами, які несли чотири антирадарні ракети і додаткове обладнання для того, щоб ці ракети ще донаводити на кінцевому етапі, щоб вони потрапляли не поруч з радаром, а в саму антену. У цьому сенсі винищувачі F-16 будуть для нас безцінними, тому що на базі Міг-29, які ми досі використовуємо, наявний потенціал використовується лише на 15-20%", - додав Романенко.
Дивіться відео - інтерв'ю Валерія Романенка Главреду:
Хто такий Валерій Романенко
Валерій Романенко – авіаційний експерт, науковий співробітник музею Національного авіаційного університету (НАУ).
Раніше Олексій Резніков назвав число літаків для ЗСУ і терміни передачі. До " міжнародної навчальної коаліції з бойових літаків F-16 "готові приєднатися ще кілька країн, проте зараз вони отримують" політичні дозволи своїх парламентів", заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.
Нагадаємо, експерт Олександр Коваленко розповів про те, що F-16 ЗСУ зможуть знищувати фронтові літаки РФ ще до скидання бомб. Сумарно Нідерланди і Данія зможуть передати Україні трохи більше трьох боєздатних ескадрилій F-16, заявив військовий експерт Олександр Коваленко.
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