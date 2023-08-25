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"F-16 будуть в небі України навесні": авіаексперт сказав, чому треба чекати ще півроку

Альона Вороніна
25 серпня 2023, 12:16 оновлено 25 серпня, 12:16
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Не варто звертати увагу на заяви, що українські пілоти мають досвід експлуатації таких винищувачів, адже це не так, наголосив Романенко.
Истребитель F-16, Валерий Романенко
.F-16 будуть в небі України навесні, зазначає Валерій Романенко/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін

Винищувачі F-16, які Україні нададуть західні партнери, будуть застосовуватися у бою приблизно навесні 2024 року.

Раніше такі повітряні судна не можуть з’явитися у небі нашої держави. Про це розповів авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова Валерій Романенко в інтерв’ю Главреду.

"Щоб зрозуміти, коли винищувачі F-16 будуть в небі України, треба взяти, наприклад, серпень і додати до нього півроку плюс 1-2 тижні. Так ви отримаєте дату, коли на українські аеродроми прилетять F-16 із великими щитами, тризубами на кілях і жовто-блакитними кругами на крилах", – зазначив Валерій Романенко.

За його словами, F-16 можуть бути в небі України навесні наступного року.

Авіаційний експерт пояснив, що раніше цього не може статися, адже підготувати спеціаліста, який може управляти сучасним бойовим літаком, дуже складно.

"Особливо в ситуації, коли машина незнайома. Не треба звертати уваги на заяви, що наші льотчики мають досвід такої експлуатації. Не мають. Так, обмежена кількість пілотів і техніків однієї бригади їх бачила і навіть змогла торкнутися руками. Але це було в далекому 2011 році. Наразі більшість цих льотчиків і техніків уже, мабуть, на пенсії", – зазначив Романенко.

Дивіться відео, в якому Романенко розповів, коли Україна отримає винищувачі F-16:

Україна отримає винищувачі F-16

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що українські пілоти розпочали навчання на F-16. За його словами, на це потрібно не менше 6 місяців. План навчання включає не лише освоєння функцій цих літаків, але й вивчення англійської мови, оскільки базового рівня іноземної виявилося недостатньо.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що три країни передадуть F-16 для української армії – Данія, Нідерланди, Норвегія. Президент також висловив вдячність США, адже літаки F-16 є американською технологією. Про кількість переданих винищувачів Володимир Зеленський поки не повідомляє.

Також президент України зазначив, що у жовтні українські пілоти відправляться до США навчатись керувати F-16. Пілотам потрібно пройти навчання англійської мови, перш ніж вони зможуть навчатися керувати американськими літаками. Англійську вони вивчатимуть у вересні, щоб у жовтні вчитися керувати цими повітряними суднами.

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війна в Україні вторгнення Росії військовий літак F-16 Валерій Романенко
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