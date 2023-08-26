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Розтрощити РФ у повітрі з F-16 і ракетами: у ЗСУ розповіли, що потрібно Україні

Андрій Ганчук
26 серпня 2023, 13:27 оновлено 26 серпня, 13:33
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Авіаційні ракети - дуже дорога річ, одна одиниця може коштувати півмільйона доларів, розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
Юрій Гнат, F-16
Ми не повинні поступатися російським літакам Су-35 - Ігнат / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, АрміяІнформ

Для отримання переваги над військами країни-окупанта Росії в повітрі Україні потрібні не тільки західні винищувачі F-16, але і потужні авіаракети і радари. Треба, щоб літаки не поступалися російським винищувачам Су-35. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Україні для отримання переваги над російськими літаками в небі потрібні потужні ракети.

"Радари, потужні ракети повинні бути у нашої авіації. Ми не повинні поступатися тим самим Су-35. Таким чином, ми зможемо завоювати перевагу в повітрі", - зазначив Ігнат.

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За його словами, є різні ракети з різним радіусом дії. Як приклад він згадав про керовану авіаракету AIM-120 AMRAAM. Натівські ракети потрібні Україні, щоб оснащувати їхні зенітні ракетні комплекси NASAMS, які передали Києву.

"Авіаційні засоби ураження - це дуже дорога річ. Ракета для NASAMS коштує півмільйона доларів... Є ракети AIM-120 AMRAAM модифікацій, які можуть вражати цілі до 180 км. Цього достатньо, що загрожувати російським Су - 35", - підкреслив Юрій Ігнат.

Винищувачі F-16 для України

Президент Володимир Зеленський 20 серпня під час візиту до Нідерландів оголосив про те, що Україна отримає 42 літаки F-16. За словами гаранта, Київ отримає літаки після того, як українські пілоти пройдуть підготовку управлінню винищувачами.

Данія передасть Україні 19 літаків F-16, перші з'являться до Нового року, сказала прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен. Також вона висловила надію, що інші країни-партнери наслідуватимуть приклад Копенгагену і нададуть Києву літаки.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав кількість літаків для ЗСУ та терміни їх передачі. На думку міністра, Україна отримає винищувачі мінімум за 6-7 місяців.

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F-16 Су-35 війна Росії та України Юрій Ігнат
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