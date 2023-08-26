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Нідерланди віддадуть Україні майже всі свої F-16 - міністерка оборони країни

Дмитро Відоменко
26 серпня 2023, 08:55 оновлено 26 серпня, 08:59
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Україна отримає від Нідерландів майже всі винищувачі F-16, що знаходяться в країні, заявила керівниця нідерландського Міноборони Кайса Оллонгрен.
Оллонгрен, F-16
За словами Кайси Оллонгрен, зараз у Нідерландів наявні 42 літаки F-16 / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

Влада Нідерландів передасть повітряним силам ЗСУ майже всі наявні у розпорядженні своєї армії американські літаки F-16 - крім кількох, які залишать для навчання українських пілотів. Про це розповіла в інтерв'ю "Європейській правді" нідерландська міністерка оборони Кайса Оллонгрен.

"Винищувачі не обов'язково будуть в Нідерландах, зараз ми розглядаємо навчальний центр в Румунії. Ці літаки будуть використовуватися там, де буде проводитися навчання, яке завжди буде потрібно. Весь час поки Україна буде використовувати F-16, доведеться готувати нових пілотів", - зазначила чиновниця.

Оллонгрен каже, що вищевказане рішення пов'язане з тим, що Нідерланди поступово переходять на інші американські винищувачі ‒ моделі F-35.

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За словами міністра, 42 літаки F-16 в Нідерландах, на жаль, не останнього покоління, але вони проходили модернізацію. І ПС ЗСУ отримають "найкраще з можливого".

Передача F-16 Україні

Як повідомляв Главред, 20 серпня президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна отримає 42 літаки F-16. Ці винищувачі зобов'язалися передати Нідерланди.

Однак пізніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засумнівався в можливості передати Україні 42 винищувачі F-16.

Згодом стало відомо, що Данія передасть Україні 19 літаків F-16. Як зазначила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, перші 6 винищувачів з'являться в Україні вже до Нового року. Ще 8 літаків відправлять у 2024 році, а інші 5 – у 2025 році.

Після цього у РФ закотили істерику і пригрозили "новими жертвами". Посол Росії в Данії Володимир Барбін марить, що Данія, прикриваючись тезою, що Україна сама повинна визначати умови миру, "прагне не залишити Україні іншого вибору, крім продовження військового протиборства з Росією".

Нещодавно у Повітряних силах пояснили, як F-16 змінять хід війни. За словами Юрія Гната, F-16 здатні змінити хід подій. Вони здатні забезпечити Україні те, що сьогодні потрібно найбільше – перевага в повітрі на окупованих територіях.

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