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Три країни погодились надати Україні F-16 - Зеленський

Юлія Куришко
24 серпня 2023, 18:46 оновлено 24 серпня, 18:55
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Про кількість переданих винищувачів Володимир Зеленський поки не повідомляє.
Три країни погодились надати Україні F-16 - Зеленський
Зеленський розповів про успіхи поставки F-16 / колаж: Главред, фото:ОПУ

Президент України Володимир Зеленський поділився успіхами про поставки винищувачів F-16 для Збройних сил України.

"У нас три країни, які погодились передати Україні після тренування F-16, - Данія, Нідерланди, Норвегія. Ми дуже вдячні цим трьом державам", - сказав Зеленський на прес-конференції у Києві, передає Укрінформ.

Він подякував прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гар Стереза про "важливе та історичне" рішення передати Україні літаки.

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Президент також висловив вдячність США, адже літаки F-16 є американською технологією.

"Складно буде говорити про кількість. Я вважаю, що треба бути вдячними за будь-яку кількість. І з чого ви взяли, що буде так мало? Подивимось", - наголосив Зеленський.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 для України

Нагадаємо, що Норвегія теж дасть ЗСУ літаки F-16. Влада Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16, Як пишуть тамтешні ЗМІ. Вона стане вже третьою країною-авіадонором-після Данії та Нідерландів.

Резніков назвав число літаків для ЗСУ і терміни передачі. Міністр оборони України зазначив, що в коаліцію входять не тільки ті країни, які мають F-16, як, наприклад, Канада.

Греція буде тренувати українських пілотів на F-16. Окремо підтверджено приєднання Греції до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

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